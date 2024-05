Amici 23, Holden fuori dalla finale: papà Paolo Carta batte un colpo

Finale piena di sorprese quella di Amici andata in onda questa sera, sabato 18 maggio. La diretta è iniziata subito con la gara tra i quattro cantanti rimasti in gara: Sarah, Mida, Petit e Holden. Una sfida agguerritissima, che ha visto eliminati i due allievi che hanno avuto più successo durante l’interno percorso nella Scuola, ovvero Mida e Holden. Difatti, i due cantanti sono gli unici ad aver ottenuto delle certificazioni per i singoli rilasciati in questi mesi. Mida ha ottenuto il disco di platino con “Rossofuoco“, mentre Holden quello d’oro sia per “Dimmi che non è un addio” e “Nuvola”.

Alla luce di questi successi, per mesi i telespettatori hanno pensato che la finalissima se la sarebbero giocata loro due. E, invece, al contrario, sono stati proprio loro a dover abbandonare per primi il palco e lasciar spazio ai compagni Petit e Sarah. Ma, cos’ha portato a questo risultato? Da un lato, in tanti credono che a sfavorire Mida sia stata la turbolenta relazione con Gaia. La polemica con la ballerina ha diviso i fan della coppia, portando il cantante a perdere diversi voti.

Per quanto riguarda Holden, invece, il suo atteggiamento potrebbe aver giocato a suo sfavore. Nelle ultime settimane, il cantante è stato al centro di diverse polemiche, sia per le sue reazioni impulsive di rabbia sia per aver dedicato più tempo ai suoi brani inediti e al suo album, trascurando la preparazione delle cover rispetto ai suoi compagni. Proprio durante la finale, diversi dei giornalisti presenti in studio hanno fatto presente questa cosa, definendolo “tormentato” e menzionando proprio il suo difficile carattere. Ad ogni modo, nonostante l’esito del televoto, c’è da dire che Mida e Holden rimarranno comunque i protagonisti indiscussi di quest’edizione di Amici.

Giunti finalmente alla fine del percorso di Holden nel programma, suo padre Paolo Carta (chitarrista e marito di Laura Pausini) ha reagito sorprendentemente all’eliminazione del figlio. Paolo ha sempre seguito da lontano Holden ma, questa sera, non appena è stata annunciata la sua uscita, si è subito fatto ‘sentire’. Difatti, dopo pochi minuti, ha subito messo mi piace al post della pagina ufficiale di Amici dedicato al cantante. Una reazione sempre discreta, che, però, rivela come Paolo abbia osservato con attenzione ogni fase dell’avventura di Holden, mantenendosi in secondo piano per lasciar spazio al figlio di brillare.