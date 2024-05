Amici, anno difficile per Todaro: chi potrebbe sostituirlo se mollasse

L’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi non è stata semplice per uno dei professori, il quale si è ritrovato senza concorrenti a metà serale. Stiamo parlando del ballerino Raimondo Todaro, in squadra con Anna Pettinelli. Possibile quindi che l’anno prossimo l’insegnante possa rinunciare al suo ruolo. Chi potrebbe sostituirlo nel caso in cui prendesse questa decisione è qualcuno di molto vicino a lui, ovvero un ex ballerino di Ballando con le stelle. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Potrebbero esserci alcuni cambiamenti nella prossima edizione del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Nello specifico potrebbe cambiare il banco dei professori, in particolare Raimondo Todaro potrebbe essere sostituito da un suo collega. Quest’anno non è stato semplice per l’insegnante, il quale ha avuto alcuni problemi con degli allievi durante il suo percorso. In particolare Nicholas ha deciso di cambiare coach ad un passo dal serale, passando nella squadra di Emanuel Lo. Inoltre, a metà serale, Todaro è rimasto senza ballerini da poter schierare nelle varie sfide, anche a causa dell’infortunio di Gaia che ha portato ad una sua sostituzione con la collega Aurora (poi eliminata).

Possibile quindi che in seguito all’andamento di quest’anno, Raimondo decida di non rinnovare il suo ruolo di insegnante per la prossima edizione del talent show. Chi potrebbe quindi sostituirlo nell’eventualità in cui questo accadesse? Il perfetto sostituito è qualcuno di molto vicino a lui. Stiamo parlando di un altro ex ballerino di Ballando con le stelle, ovvero Samuel Peron. Quest’ultimo è attualmente impegnato con il reality l’Isola dei Famosi. Sembra quindi che Samuel voglia esplorare nuovi percorsi lavorativi e mettersi in gioco in maniera diversa.

Inoltre, come avvenuto già con Todaro, abbandonare la nave di Milly Carlucci non è una scelta facile. Possibile quindi che Peron abbia deciso di abbandonare Ballando con le stelle perché aveva già chiare le idee su cosa fare dopo. Chissà a questo punto se non è stato davvero notato da Maria De Filippi e possa davvero diventare il nuovo insegnante di Amici così come si vocifera sul web!