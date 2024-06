Amici, al firmacopie di Sarah noto volto di UeD: cosa le ha detto

Sarah Toscano, vincitrice dell’ultima edizione del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, si trova attualmente in giro per l’Italia per i firmacopie in diverse città. La cantante sta così incontrando i suoi fan ed autografando le copie del suo disco, uscito da qualche settimana. Per la tappa di Vigevano, sua città natale, tra i tanti accorsi per incontrare il giovane talento di Amici c’è stata anche un’ospite d’eccezione. Stiamo parlando di un noto ex volto di Uomini E Donne! Capiamo meglio di chi si tratta e che cosa le ha detto nello specifico.

E’ già da qualche settimana che i ragazzi di Amici hanno iniziato gli in store nelle principali città d’Italia per promuovere i loro dischi. Ieri la vincitrice Sarah Toscano è stata a Vigevano, sua città natale, per incontrare i suoi fan e firmare alcuni autografi. Tra i numerosi presenti c’era anche un volto noto della trasmissione Uomini E Donne. In una foto che ritrae la cantante in compagnia di suo fratello, difatti, si può scorgere tra le persone in fila per incontrare la vincitrice di Amici anche Pinuccia Della Giovanna! La stessa ex dama del noto dating show di Canale 5 ha successivamente pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram ufficiale uno scatto che la vede proprio insieme a Sarah!

Qui di seguito l’immagine delle due insieme:

Pinuccia Della Giovanna ha poi commentato nelle storie il suo incontro con Sarah Toscano. Nella dedica per la ragazza, l’ex volto di Uomini E Donne ha speso per lei solo bellissime parole. Nello specifico ha scritto “Una bellissima e bravissima ragazza, molto educata. Complimenti, continua così e forza Vigevano!”.

Qui di seguito la storia condivisa da Della Giovanna sul suo profilo Instagram ufficiale:

Come si può evincere anche dalle parole di Pinuccia sul social, anche lei come la vincitrice di Amici è originaria di Vigevano. Non poteva quindi mancare ad un evento del genere, recandosi anche lei, come tantissimi fan della giovane cantante, al centro commerciale dove si teneva l’in store. L’ex dama di Uomini E Donne si è lanciata da poco anche lei nel mondo della musica come Sarah.