Amici, ex allievo scrive a Zerbi: “Non ci siamo capiti”, lui replica così

Nella giornata di ieri c’è stato un momento molto toccante nel daytime di Amici 22. Si tratta della lettera con cui Piccolo G si è scusato con Rudy Zerbi, dimostrando di aver capito di aver sbagliato e di essere pronto a migliorare. I fan del talent show hanno apprezzato tantissimo questo passo fatto da Piccolo G, anche perché è tra gli allievi che nelle prime settimane di programma apparivano più chiusi e quasi scettici verso Amici. Si sta aprendo piano piano e sta facendo passi avanti come cantautore e anche come persona.

Nonostante i passi avanti, però, Piccolo G è stato severamente punito da Zerbi domenica, insieme a Tommy Dali (che ha fatto arrabbiare Maria). I due finiscono sempre tra gli allievi più indisciplinati e Rudy, ormai stufo, li ha puniti in ogni modo possibile nell’ultima puntata. Eppure Piccolo G è riuscito a fare breccia nel cuore del suo professore, dimostrando di aver capito l’errore. Così Zerbi ha tolto la punizione più pesante, ovvero scegliere se pubblicare il nuovo inedito oppure partecipare alla gara di Dardust. Piccolo non se lo aspettava, era molto sorpreso, ma Rudy ha apprezzato il suo gesto.

Su Twitter tanti spettatori hanno commentato in modo positivo l’accaduto. Non solo la lettera molto sentita di Piccolo G ma anche il passo indietro di Rudy nel provvedimento. Tra gli spettatori del daytime c’era anche un ex allievo dell’anno scorso che è rimasto colpito dal confronto tra Zerbi e Piccolo G. Si tratta di Calma, che ha ammesso gli sarebbe piaciuto avere un confronto come questo nella sua edizione con il suo professore. Calma ha scritto che lui e Zerbi non si sono capiti ad Amici 21: “Sarebbe stato bello poterci confrontare così al tempo, Rudy. Non ci siamo capiti, ma ti porto nel cuore”.

Nella passata edizione, tra l’altro, anche lo stesso Calma ha ricevuto una bella strigliata insieme a LDA da Rudy! Tornando al tweet in questione, Calma non ha taggato l’insegnante, ma lui lo ha letto. Zerbi ha risposto a Calma su Twitter: “Anche io ti porto nel cuore e se avrai bisogno di me ci sono!”. Quel confronto che l’ex allievo avrebbe voluto nella scuola potrebbe ancora realizzarsi. Nella vita reale però, lontano dalle telecamere di Amici.