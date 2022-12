Amici, Umberto stronca Mattia. Zerbi indietreggia, chi teme Aaron

Ad Amici di Maria De Filippi anche Umberto Gaudino si ritrova a rimproverare Mattia Zenzola. Nel corso del daytime di oggi, martedì 6 dicembre 2022, tutti i ballerino sono in studio e Raimondo Todaro chiede al suo allievo di scendere. A questo punto, il professore di latino americano fa sapere al ballerino che ha da dirgli qualcosa anche Umberto, il ballerino professionista che segue ogni giorno Mattia durante le lezioni ed ex allievo della Scuola. Gaudino sa benissimo cosa significa studiare all’interno della trasmissione televisiva e ammette di non trovare giusto il comportamento di Zenzola.

“Io vado subito al dunque, perché tanto ci conosciamo e stiamo tutto il giorno in sala. Io sto trovando difficoltà, anche a trovare il metodo giusto. Trovo un atteggiamento di chiusura. Il mio compito è quello di portare il meglio di Mattia su questo palco e non ci sto riuscendo, perché non ho una risposta dall’altra parte”

Queste le parole di Umberto in studio. Il ballerino professionista di Amici trova l’approvazione da parte dei professori. Alessandra Celentano si chiede qual è il motivo per cui Mattia continui a tenere questo atteggiamento. Todaro cerca di far riflettere il suo allievo, facendogli notare che con il suo comportamento non si può andare avanti. Non è la prima volta che Raimondo quest’anno critica il ballerino.

Ma a ricevere l’applauso da parte del pubblico è Emanuel Lo: “Devi capire qual è la tua priorità, il personaggio o la danza. Tipo l’olio da mettere sul corpo non lo dimentichi”. Mattia assicura che la sua priorità è la danza. Dovrà di sicuro dimostrarlo in queste settimane.

Amici 22: Piccolo G. continua a conquistare il pubblico

Piccolo G. all’inizio sembrava essere uno di quei cantanti che sarebbero rimasti nell’ombra. Invece, questo già l’avevano capito i telespettatori che lo supportano da sempre, è un ragazzo che può regalare tante sorprese. Maria De Filippi l’ha fatto notare durante la scorsa puntata. Oggi Rudy Zerbi prende una decisione importante sul suo allievo, che decide di leggergli un tema che ha scritto.

Le parole di Piccolo G. sono indirizzate agli errori, quelli che continua a compiere nella Scuola e che spera di non ripetere. Zerbi ha ormai capito che dentro Giovanni c’è un mondo tutto da scoprire. “Domenica ho visto che eri lì che sbattevi i tuoi piedi e pensavo ce l’avessi con me. Ma mi sono reso conto che tu non ce l’avevi con me in quel momento”, fa notare il professore di canto.

In effetti, Piccolo G. conferma e assicura che era semplicemente dispiaciuto perché non crede di essere una persona maleducata. Insieme a NDG, Tommy Dali e Wax, Giovanni è stato accusato di non aver avuto un comportamento educato durante una determinata lezione. I quattro cantanti sono spesso usciti dallo studio, anziché proseguire le prove insieme ai loro compagni.

In puntata Piccolo G. ha subito spiegato che aveva bisogno di suonare la sua chitarra. Maria l’ha sostenuto su questo, facendo presente che in effetti lui si è recato nella sala per suonare, uscendo solo una volta. Nonostante questo, Rudy ha deciso che sia lui che Tommy avrebbero dovuto affrontare un nuovo provvedimento: scegliere se far uscire il loro secondo singolo oppure partecipare alla prova proposta da Durdust.

Oggi Zerbi decide di fare un passo indietro e di dare a Piccolo G. la possibilità di non prendere questa difficile scelta.

“Oggi ti ho sentito vero e ti devo anche dire che sono convinto che tu abbia fatto un passo avanti. Voglio premiare questo passo avanti… Ti tolgo il provvedimento che ho preso”

La prima domanda di Piccolo G. riguarda Tommy: anche lui potrà evitare di prendere questa scelta? Rudy non vuole dargli una risposta.

Amici 22: Aaron sempre più competitivo

Aaron appare sempre più competitivo nel talent show di Maria De Filippi. Inizialmente chiede a Gianmarco se secondo lui Angelina, la figlia di Mango, vincerà Amici. Dopo di che, parlando con Ludovica ammette di aver notato da parte della nuova arrivata uno strano atteggiamento. Crede che la ragazza faccia di tutto per evitarlo. “Mi dispiace perché la stimo tanto artisticamente”, confessa Aaron.

“Poi mi dà fastidio, perché è forte. Mi dà fastidio in senso buono”, continua il cantante. Di sicura c’è della sana competizione, tanto che lo stesso Aaron decide di parlarne faccia a faccia con Angelina confessandole tutto. Al contrario suo, invece, Angelina non è affatto competitiva. Lei pensa che questo sia un problema, in quanto crede di essere molto ingenua.