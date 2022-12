Amici 22, Todaro è esploso: rottura con Mattia? La scelta di Zerbi

Il caso legato alle pulizie ad Amici di Maria De Filippi ha creato un bel po’ di tensioni. Aaron, Tommy Dali e Piccolo G. si ritrovano ora a scoprire la decisione presa da Rudy Zerbi. Non solo loro, anche Mattia Zenzola ha un confronto con il suo professore, Raimondo Todaro. Il loro è un faccia a faccia è abbastanza teso, al punto che il professore di ballo decide di lasciare il ballerino da solo.

Ma prima di assistere a questo momento nel daytime di oggi, giovedì 1 dicembre, il pubblico di Canale 5 scopre la decisione presa da Rudy sui suoi allievi. Aaron, Tommy Dali e Piccolo G. hanno trascorso una notte intera in sala relax e con loro anche Mattia per volere di Todaro. A parlare a Zerbi ci pensa subito Tommy, il quale fa presente di aver riflettuto insieme ai compagni e chiede un’altra possibilità. A questo punto, Rudy entra nel vivo del discorso.

“Non ho provato né pena né dispiacere nel vedervi dormire in sala relax. Ho pensato alla mancanza di rispetto che avete avuto per tutte quelle persone che lavorano per voi. Questa cosa mi fa molta rabbia. Nessuno di voi è perfetto, ma cercare di passare per quello che non si è, è la cosa più sbagliata. […] Siete veramente fuori di testa. Ad esempio, parlo con te Tommy: hai già tentato fuori prima di venire qui. Non credo che quello che hai fatto fuori sia rimasto scolpito nella pietra. Dovresti trattare questo posto, che ti sta dando l’opportunità, con grande rispetto”

Tommy ad Amici 22 conferma, ma ci tiene a precisare che tratta questo posto con rispetto e che prende sul serio questa opportunità. Allo stesso tempo crede che dovrebbe migliorare tanti aspettati del suo carattere e della sua vita. Ed ecco che Rudy Zerbi svela la decisione finale presa dopo aver deciso di annullare la sua stessa proposta, che aveva fatto alla produzione.

“Ho deciso per la non eliminazione, non perché non fatto un passo indietro. Non voglio che per colpa della mia squadra siano eliminate altre persone. Da oggi per un mese non avrete il cellulare per un mese. Per le chiamate con i familiari stretti ok, potrete parlare con qualcuno della redazione a fianco a voi”

Il confronto si conclude con Tommy Dali che ci tiene a chiedere scusa “a nome di tutti”.

Amici di Maria De Filippi:

Arriva il momento anche per Mattia di confrontarsi con Raimondo Todaro. Il faccia a faccia è completamente diverso dal precedente. Il comportamento di Zenzola qualche giorno fa in studio, sempre sul caso legato alle pulizie in casetta, non è stato apprezzato da molti, compreso dal suo insegnante. Ma il ballerino ci tiene innanzitutto a precisare di essere consapevole del fatto che altri suoi compagni puliscano più di lui.

Nonostante questo, Mattia non crede di fare meno di Samuel e Wax, che invece si sono ritrovati tra quelli che contribuiscono di più nelle faccende di casa. “Ci sono dei compagni che dicono il contrario e ti dico che questi sono gli stessi che mi vorrebbero fuori”, afferma il ballerino di latino americano. Todaro comprende, ma vuole fare per lui un lungo discorso per portarlo sulla giusta strada.

“Lo capisco che non lo fai per male. Ti dico che sei poco furbo, perché tu sei quello preso di mira da tutti, professori e compagni. Tu non sai stare al mondo! Tu parli quando non devi parlare, il problema è quello. Tu non ascolti mai in generale. Prima della puntata ti dico: Matti mettiti il pantalone nuovo. Tu il secondo pezzo lo fai con il pantalone che dovevamo buttare. Se fai così mi girano le pa..e, a me non devi prendermi per il culo. Se io ti dico portami il pantalone che lo bruciamo, cosa significa? Il problema è che tu fai come cacchio ti pare e poi viene a fare la vittima. Tu non capisci mai niente”

In realtà, è evidente che il caso delle pulizie in casetta sia solo una goccia che ha fatto traboccare il vaso. Infatti, Todaro continua: “Tu non ti rendi conto che fai sbottare le persone, perché hai un atteggiamento snervante”. Non solo, il professore crede che il ragazzo neppure si fidi di lui. “Non dire che non mi fido di te, vado via”, afferma arrabbiato Mattia, che inizia ad avere gli occhi lucidi. Questo non ferma Raimondo.

“O cambi o vai via. Cosa vuoi che ti dico? Che stai andando bene? Non ti ho mai sentito dire scusa. O ti svegli o cambi o te ne vai a casa. Lo vuoi fare il serale? Devi cambiare, così non va bene”

Alla fine, Mattia dice qualcosa che manda su tutte le furie il suo professore: “Non penso di aver fatto qualcosa di male”. Todaro reagisce male e va via, fortemente deluso, lasciando da solo il ballerino che gli chiede di non andarsene. Mattia e Raimondo, sin dalla scorsa edizione, sono stati sempre molto legati. Ora, però, Todaro appare davvero molto deluso.

Mattia e Maddalena ad Amici 22: lui si insospettisce

Quando fa ritorno in casetta, Mattia ha un solo pensiero: deve chiarire con Maddalena, da cui si sarebbe aspettato un appoggio in più in questa situazione. I due hanno finalmente un confronto. Il ballerino ammette di aver trovato strani alcuni suoi atteggiamenti. Non solo si lamenta di non sentire da lei parole importante, ma avverte che si avvicina solo in “determinate circostanze”.

In particolare, Mattia inizia a sospettare che Maddalena sia più interessata a come viene commentata fuori la loro coppia. Sembra non fidarsi molto della ballerina, che arrabbiata cerca di spiegare che questo è il suo carattere. Ma non per questo non prova per lui dei sentimenti. Anzi, precisa che non è riuscita a consolarlo quando è stato richiamato da Todaro per via del suo stesso silenzio.

Al contrario, Maddalena ha notato che con Megan Mattia sia riuscito a parlare. I due riescono a chiarirsi e il daytime di oggi, infatti, finisce proprio con diversi baci sul divano della casetta.