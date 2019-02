Amici di Maria De Filippi, Rudy Zerbi sbaglia ancora ma nessuno interviene

Rudy Zerbi, ad Amici di Maria De Filippi intervento fuori luogo

Ancora una volta Rudy Zerbi ha trovato il modo di farsi notare ad Amici di Maria De Filippi. Possiamo comprendere che non lo abbia fatto a posta, e comunque il commissario esterno non si sarebbe fatto influenzare da lui in alcun modo, ma abbiamo visto tutti cos’ha fatto durante la sfida di Valentina Vernia con lo sfidante Ayoub. L’insegnante di Amici infatti non è riuscito a trattenersi e ha espresso il suo giudizio sul ballerino che avrebbe potuto prendere il posto della concorrente. Non si tratta di essere pretestuosi ma di far notare che per la seconda volta Zerbi è intervenuto in una sfida invece di osservare il silenzio.

I complimenti di Rudy ad Ayoub durante la sfida di Valentina Vernia

Questa volta in realtà lo ha fatto per valorizzare le capacità dello sfidante, del quale ha detto che “è bravo bravo” e “che meriterebbe di entrare. Bravo, bravissimo”. L’intervento di Rudy è stato fatto notare anche da Luciano Cannito, che era stato chiamato da Maria De Filippi a giudicare la sfida, alla fine dello scontro tra i due e prima di decretare la vittoria della ragazza: “Condivido: è molto bravo ma Valentina è un altro livello”. Siamo molto contenti per il risultato della Vernia ma non possiamo che sottolineare il gesto di Rudy ribadendo peraltro che non è la prima volta che interviene in momenti del genere: qualche tempo fa ad esempio lo fece con Giordana Angi, che gli rispose a tono.

Le ultime news su Rudy Zerbi ad Amici

Con questo non vogliamo polemizzare eccessivamente sul comportamento di Rudy, che peraltro di recente ha ricevuto anche un bellissimo messaggio da parte di Stash, ma semplicemente far notare che certi comportamenti non sono propriamente corretti. E visto che ad Amici si è recentemente litigato per questioni di correttezza forse sarebbe il caso di non intervenire più da ora in avanti. Anche perché che Ayoub fosse bravo era chiaro anche al pavimento e ai banchi dello studio: non c’era bisogno di sottolinearlo, peraltro dinanzi a un giudice chiamato a valutare.