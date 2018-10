Amici di Maria De Filippi, Boosta senza filtri: le parole sul talent che non piacciono

Boosta non rifarebbe Amici, l’ex prof di canto spiega il motivo

Boosta non rifarebbe l’esperienza di insegnante ad Amici, e non è di certo il primo ad aver espresso giudizi non proprio lusinghieri sul talent show. Anche se con termini totalmente diversi infatti Morgan aveva fatto scoppiare una polemica assurda sul programma fino a quando non venne sostituito dalla veterana Emma Marrone. Boosta ad ogni modo è stato molto più leggero nelle sue critiche, ammesso che di critiche si voglia parlare: l’ex professore di Amici infatti non condivideva che la musica nel programma passasse in secondo piano. L’intervista è stata rilasciata al settimanale Vanity Fair e accende di nuovo la polemica su Amici di Maria De Filippi e sui talent in generale. Tutto questo a un mese e mezzo dall’inizio del programma (i casting infatti partiranno il 29 ottobre).

Amici di Maria De Filippi professori, Boosta non rifarebbe più il talent show

“Non rifarei più Amici – queste le parole dell’ex professore di canto – perché non mi sento a mio agio in quel contesto. Non perché non mi piaccia la tv ma perché mi piace troppo la musica che in quel contenitore passa in secondo piano. E poi quello che non capiscono quei ragazzi è che lo scopo è la musica, non il successo”. Più che criticare il talent show insomma, Boosta ha detto la sua sull’approccio dei ragazzi alla musica: approccio che per forza di cose è diverso da quello che si avrebbe in una scuola di canto senza telecamere. “Forse – si legge sempre nell’intervista – la verità è che sapevo di non poter cambiare il corso di un programma televisivo, ma credo di aver fatto il possibile per dare una mano a questi ragazzi che vogliono fare musica”. In effetti Boosta è stato un super prof, e ha senz’altro lasciato un segno: è un vero peccato che se ne sia andato (o che non sia stato richiamato).

I ragazzi di Amici oggi tra successi e insuccessi

A prescindere dalle parole del Davide Di Leo, questo il suo vero nome, i ragazzi di Amici sono molto determinati. Soprattutto alcuni di loro. Avete visto ad esempio dov’è finito uno tra i preferiti della scorsa edizione subito eliminato? E le ultime novità su Irama le avete lette? Ce ne sono insomma di ragazzi, cantanti e ballerini, che si stanno dando da fare. Tutto questo mentre Maria continua a pensare ai nuovi professori, a una in primis, e mentre alcuni di loro si troveranno a ricoprire altri ruoli. C’è tanta curiosità attorno all’edizione di quest’anno: speriamo che gli ascolti siano più alti di quelli della scorsa!