Amici 23 anticipazioni: Maria ferma tutto e un allievo lascia lo studio

Una registrazione molto lunga quella che andrà in onda domenica 8 ottobre 2023, con De Filippi costretta a bloccare tutto per diversi minuti

Una lunga registrazione di Amici di Maria De Filippi quella del 5 ottobre 2023. La puntata andrà in onda domenica 8 dicembre 2023 e intratterrà il pubblico di Canale 5 con sfide, prove, liti e problemi. Secondo quanto riporta Amici News, in collaborazione con SuperGuidaTv, la registrazione è durata tanto per un problema di connessione. Maria ha dovuto fermare tutto per circa 20 minuti. Questo, per riuscire a riprendere il collegamento con Takagi e Ketra, ospiti a distanza della puntata, in modo adeguato. Oltre loro, hanno preso parte alla puntata anche Annalisa e Virna Toppi, rispettivamente nei ruoli di giudice di canto e giudice di danza.

Amici 23 anticipazioni: classifica gara di ballo

Non sono mancati i litigi nello studio di Canale 5, nel corso della puntata che andrà in onda l’8 ottobre. Le anticipazioni segnalano che c’è stata una discussione tra Alessandra Celentano e la giudice di ballo, Virna Toppi. La storica insegnante del talent show si è scagliata contro l’ospite per aver dato a Nicholas un voto più alto rispetto a quello dato al suo allievo Dastin. Quando si è esibito Simone, il pubblico presente in studio in coro ha intonato “Sei bellissimo”.

I suoi fan gli danno così il loro supporto, dopo una settimana difficile e dopo il ‘complimento’ di Garrison. Un momento è stato dedicato anche a Kumo, sul quale Maria ha trasmesso un video in cui appare un “tuttofare in Casetta”. “È il ragazzo giusto per dare consigli su tutto e da più abbracci”, si legge. Il video ha commosso lo stesso ballerino, che è uscito dallo studio, per poi rientrare poco dopo.

Marisol Sofia Nicholas Gaia Chiara e Dustin Simone Kumo Elia

Marisol ha svolto il compito di latino americano che le ha assegnato, nei giorni scorsi, Raimondo Todaro. La ballerina, dopo il profondo confronto avuto con la sua insegnante, Alessandra Celentano, ha superato la prova “a pieni vuoti”. La professoressa si è detta orgogliosa di lei. Non è andata bene, invece, a Nicholas, che non ha ottenuto neanche la sufficienza con il suo compito. La Celentano gli ha dato un bel 2. Le anticipazioni svelano che il ballerino ha deciso di cambiare la coreografia e sicuramente questo non avrà fatto piacere ad Alessandra.

Per quanto riguarda la gara di improvvisazione di ballo, ha vinto Sofia, la quale ha avuto la meglio su Marisol e Nicholas. A svolgere il ruolo di giudice è stato Sebastian, il quale ha dato la possibilità alla ballerina vincitrice di partecipare a un evento dei Pink Floyd.

Amici puntata 8 ottobre 2023: classifica gara canto

Momenti di commozione anche durante la gara di canto. Lil Jolie si è commossa quando ha concluso la sua esibizione con il brano E penso a te. Annalisa ha ammesso di essersi emozionata con lei. La giudice ha riservato complimenti anche a Holden, definendo “impattante, ma anche semplice”. Quando è arrivato il momento di commentare la classifica finale, Rudy Zerbi ha criticato Ezio, arrivato ultimo. L’insegnante di canto ha fatto notare che questa è la seconda volta che finisce nell’ultima posizione. Sarebbe il caso, dunque, secondo Zerbi che Anna Pettinelli di osservare bene la sua squadra, anziché mandare gli allievi degli altri in sfida.

Lil Jolie Mew Holden Petit Stella Space Mida Matthew Holy Francisco Ezio

La gara inediti è stata vinta da Petit, con il suo inedito che verrà prodotto da Takagi e Ketra. L’allievo di Zerbi ha battuto Space ed Ezio. Infine, Sarah ha affrontato la sua sfida, è stata eliminata? Ebbene la giovane cantante ha superato la prova, battendo l’aspirante allieva Alice. A giudicare la sfida è stato Beppe Vessicchio.