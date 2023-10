Amici 23, Pettinelli tenta di fermare Zerbi. Celentano mai vista così

Nuovo compito da parte di Rudy Zerbi ad Amici di Maria De Filippi per Holy Francisco. Ancora una volta, lo storico professore di canto chiede al giovane cantante di esibirsi con un brano di Tiziano Ferro. Questa è la terza volta che Rudy assegna a Holy una canzone del celebre cantautore di Latina. Nel corso della seconda puntata di questa 23esima edizione, Zerbi ha anche regalato ad Anna Pettinelli una serie di dischi di Ferro, convinto che gli allievi debbano studiare tutto nella Scuola.

Ecco che anche oggi arriva per Holy un nuovo compito da parte di Rudy. Maria De Filippi chiede all’allievo di leggere lui stesso il messaggio di Zerbi, in quanto trova che il modo con cui solitamente lo fa è simpatico. “Leggi perché mi diverto di più”, afferma ridendo la conduttrice. Così, Holy legge il comunicato di Rudy, scoprendo che il nuovo brano che gli ha assegnato è Il regalo più grande di Tiziano Ferro.

Una delle tante canzoni che più sono rimaste nella storia della musica italiana e che Zerbi vorrebbe che lui imparasse. Gli altri allievi ritengono che, rispetto agli altri brani che gli aveva assegnato, questo potrebbe essere più semplice da eseguire per il cantante. Holy Francisco ad Amici 23 si reca così da Anna Pettinelli per rivelarle il contenuto del messaggio e appare quasi convinto che accetterà.

Ma ecco che la sua insegnante non è affatto propensa a lanciarlo in questa nuova prova. Infatti, la Pettinelli crede che il brano sia comunque troppo complicato per il suo allievo e non intende metterlo in una posizione così scomoda. A questo punto, prende una decisione per fermare Zerbi e la sua voglia di ascoltare Holy Francisco che si esibisce con un brano di Tiziano Ferro:

“Noi con questa lettera ci facciamo una barchetta. Quello che vuole lui è metterti in ridicolo. Mi è venuta un’idea, ti faccio sentire un brano di Tiziano Ferro, sennò non ce lo leviamo più dalle scatole”

Dopo aver costruito una barchetta con il messaggio scritto da Zerbi, Pettinelli propone al suo allievo di cantare il brano Perdono di Ferro. Holy Francisco accetta la proposta della sua insegnante con felicità.

Amici 23, Celentano rassicura Marisol e si apre

Dopo aver provocato le lacrime di Simone Galluzzo con un nuovo compito, Alessandra Celentano si prende cura di Marisol, come se stesse parlando con un’amica. La storica professoressa così non l’avevano mai vista i telespettatori o almeno ciò è accaduto davvero rare volte. Il momento spiazzante arriva quando Marisol riceve un compito da parte di Raimondo Todaro.

Quest’ultimo vorrebbe vederla esibirsi in un ballo di coppia di latino americano. Marisol inizia a provare con Francesca Tocca e Umberto, avendo subito in sala la conferma che questo stile è lontano dal suo. Nonostante questo, c’è da dire che la ballerina ha comunque un bel movimento e lavorando bene potrebbe sorprendere Todaro.

Ma intanto in sala scoppia a piangere, con una Francesca Tocca che corre subito a confortarla. A riportare il sorriso sul suo volto è, però, la sua insegnante. Alessandra la raggiunge in sala e si siede a terra di fronte a lei, come fosse una sua amica. Sempre sorridente e comprensiva, fa innanzitutto sfogare la ballerina.

Dopo di che, riesce a tirare fuori la verità. Marisol tende a essere insicura. Non solo, pretende molto da se stessa. Ed ecco che la Celentano si lascia andare e si svela parlando di se stessa:

“Anche io sono un po’ così. Voglio essere sempre brava, super informata. Però mi rendo conto che questo essere sempre perfetta è in fondo un segno di insicurezza e anche di intelligenza”

Queste le parole inedite di Alessandra, che in questi ultimi anni tende ad avvicinarsi ancora di più agli allievi, anche quelli che non sono i suoi, per aiutarli a superare le difficoltà.