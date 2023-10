Amici 23: Celentano regala nuovo ‘drama’, Emanuel Lo esemplare

Alessandra Celentano offre al pubblico di Amici di Maria De Filippi un nuovo momento su cui riflettere, che vede protagonista Simone. Il ballerino di Emanuel Lo riceve un compito da parte della storica insegnante, che non gli riserva dei complimenti, anzi. La professoressa crede che Simone debba migliorare anche dal punto fisico, oltre che sulla tecnica. Ma questo è un argomento che fa già soffrire il 18enne, che scoppia a piangere sulla scalinata della Casetta.

“Il fatto che io non abbia linee, che non abbia un collo del piede e che non sappia fare diecimila giri, è vero. Ma la danza per me non è solo quello. Magari posso risultare un po’ presuntuoso. Non penso che io non possa ballare perché sono scricciolino. A 18 anni vivere in una società dove per quasi tutto l’estetica è fondamentale a quanto pare e vedere ragazzini di 14 o 16 il triplo più alti di te, più muscolosi di te… E poi ti fai il cu*o nelle sale, ma ti vengono a dire che non puoi fare questo. Sono già propenso a fare il compito. Verrò massacrato, lo so, ma va bene così”

Gaia, che prima di lui ha dovuto affrontare un compito della Celentano, riuscendo a sorprenderla, ricorda a Simone i consigli che lui gli aveva dato. La ballerina è convinta che il collega ce la possa fare. A questo punto, tocca scoprire la coreografia richiesta da Alessandra. Il filmato sconvolge un po’ Simone ad Amici, che sembra fare un passo indietro. Il ragazzo, infatti, vuole prima parlarne con Emanuel Lo, in quanto la coreografia a lui e ai suoi compagni appare abbastanza complicata da eseguire.

Simone raggiunge in sala prove Emanuel Lo. Il giovane ballerino ammette che l’argomento fisico lo tocca abbastanza. Per quanto possa fingere di accettarsi, non riesce più di tanto a farlo. Anzi, quando si guarda allo specchio dice ‘ok’, ma confrontandosi ad esempio con Emanuel Lo, si demoralizza. Ma ecco che il professore si lascia andare a un discorso esemplare, che viene apprezzato il pubblico. Con dolcezza il famoso ballerino riesce a dare una spinta a Simone per trovare la giusta carica per andare avanti e buttarsi in questa prova.

“Cosa ti manca? Che sei più basso? Sei più gracile, cosa comporta? Te lo dice uno che a 15 anni voleva avere un fisico come il tuo. Devi guardare quello che tu stai facendo qua, che va al di là di quello che uno possa pensare di te fisicamente. A me tu piaci. Anche quando sali sul palco, sei giusto. Sei bello Simo! Io ti ho scelto pure per questo, per come sei”

Simone è proprio il ballerino a cui Garrison ha detto che è brutto, cercando in realtà di fargli un complimento. A detta di qualche telespettatore l’ex insegnante del talent show, nel ruolo di giudice, anche se con buone intenzioni, avrebbe peggiorato la situazione. Garrison, chiaramente, non poteva sapere che Simone ha problemi ad accettarsi. Maria De Filippi aveva, infatti, rimproverato l’ex professore mostrandosi alquanto sconvolta per questa sua esternazione.

“Secondo me non è tanto, ce la puoi fare. Ti devi mettere sotto e spingere”, afferma Emanuel Lo, aiutando il 18enne ad avere più fiducia in se stesso. Dopo di che, lo stringe in un caldo abbraccio. Dolcemente Emanuel è riuscito a rassicurare Simone, che chiaramente ora dovrà lavorare sodo per dare il meglio di sé.