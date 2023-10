Amici 23, gaffe evitabile di Garrison: Maria De Filippi basita

Come ogni domenica, su Canale 5 è tornato l’appuntamento con Amici di Maria De Filippi. Durante la puntata di oggi, 1 ottobre, gli allievi si sono sfidati in delle gare di ballo e di canto giudicate da tre giudici esterni: Irama per quanto riguarda il canto, Garrison e Irma Di Paola per il ballo. Inoltre, in studio è arrivata come ospite Angelina Mango, che ha presentato il nuovo singolo “Che t’o dico a fà”, con un’esibizione pazzesca con tanto di coreografia insieme ai professionisti. Nel corso della puntata, però, c’è stato un momento in particolare con protagonista Garrison che ha lasciato tutti di stucco.

Durante la gara di ballo, ad un certo punto, è arrivato il turno della performance del ballerino Simone. Dopo la sua esibizione, Maria De Filippi ha chiesto a Garrison di esprimere il suo giudizio. Peccato che, il suo parere, non si è limitato solamente al ballo. “Ho un pensiero molto chiaro. Abbiamo due cose in comune, ovvero l’altezza e che sei brutto come me”, ha detto il coreografo, lasciando tutti a bocca aperta. Una su tutti Maria De Filippi, che ha avuto una reazione di sconcerto immediata, esclamando contro l’ex ballerino: “Ma non dire ca**ate!”.

La conduttrice si è poi alzata di getto per andare vicino al ballerino, consolandolo con un abbraccio e un bacio alla guancia. “Sarai brutto tu. Lui non è brutto come te. Lui è bello”, ha insistito la De Filippi scagliandosi contro Garrison. Al che, l’ex prof di Amici ha cercato di giustificarsi, specificando che il suo intento era quello di risaltare la grande personalità e il carisma dell’allievo. “Ti dico che ho fatto un complimento. Preferisci essere bello o bravo?”, ha spiegato.

Dopodiché, il coreografo ha fatto riferimento anche ad Alessandra Celentano, con un esempio non proprio elegante. “Guarda la Celentano. Lei è bella? O è brava?”, ha esclamato, davanti ad una Celentano basita, che ha preferito rimanere in silenzio non sapendo cosa dire. “Io mi dissocio”, è poi intervenuto Emanuel Lo, tra le risate imbarazzate di pubblico e professori. Alla fine, il tutto si è risolto tranquillamente, dato che Simone ha affermato di non essersi offeso e ha comunque ringraziato Garrison per i consigli.