Amici 23, anticipazioni: scontro tra Cuccarini e Pettinelli

Giovedì, 29 settembre, si è registrata la seconda puntata della nuova edizione di Amici. A svelare le anticipazioni di quanto è avvenuto in puntata è stato ancora una volta Amici News, portale esperto del programma. A una settimana dall’ingresso nella Scuola degli allievi, sono subito ripartite le consuete gare di canto e di ballo. A giudicare i ballerini, sono stati Garrison Rochelle e Irma Di Paola. Per quanto riguarda la sfida tra i cantanti, invece, c’è stato il ritorno di un giudice d’eccezione: Irama. Inoltre, è tornata come ospite Angelina Mango. La seconda classificata della scorsa edizione del talent ha presentato il suo nuovo singolo, intitolato “Che t’o dico a fà”, con un’esibizione fantastica, in cui ha anche ballato insieme ai professionisti.

Di seguito la classifica della gara canto:

Lil Jolie e Matthew a pari-merito: voto 9. Matrhew ha cantato “Take a walk on the Wild side”, ricevendo i complimento di Irama che gli ha detto che è un ottimo musicista. Lil ha cantato “Physical” di Dua Lipa e Irama le ha detto che è magnetica; Holden: voto 9- e ha cantanto “Take me Home”; Mew: con “Nothing compares to you” ha ottenuto il voto di 8,5; Mida: voto 8+ e ha cantato “Baby Goddamn” di Tananai; Holy Francisco: voto 7,5 e si è esibito con “Ci vuole un fisico bestiale”. Complimenti da Irama per la sua attitudine punk; Petit: ha cantato “Baby” di Sfera Ebbasta aggiungendo delle barre; Space: si è esibito con “Macumba” di Noemi e Carl Brave; Ezio: voto 7 e ha cantato “You are my Universe” dei Coldplay; Stella: voto 7 – – e si è esibita con “Every breath you take”; Sarah: ha cantato Senorita. Irama le ha detto che la trova preparata, ma deve far concentrarsi sulla parte emotiva.

La prof Anna Pettinelli ha espresso di mandare in sfida Sarah o Mida contro Alice, una ragazza che ha visto ai casting. Ma Lorella Cuccarini non era affatto d’accordo e tra le due c’è stata una discussione. La Cuccarini ha accusato la collega di usare due pesi e due misure, dato che sta dando del tempo (7 o 8 puntate) al suo allievo Holy Francisco per migliorare, mentre con gli altri non sta adottando lo stesso metodo.

Di seguito la classifica della gara ballo:

Chiara e Sofia: dimostrazioni da Isobel e Giulia. Irma ha detto a Chiara che le è piaciuta la sua sicurezza, sensualità, eleganza e femminilità. Simone: gag con Garrison che gli ha detto “Sei brutto come me”. Simone non ha preso bene la cosa, ma Garrison voleva farli un complimento, dato che ha carisma. Simone allora ha risposto “Perché la Celentano è bella?”. Al che, Maria ha risposto di sì e ha chiesto aiuto a Emanuel Lo che però si è dissociato; Marisol: dimostrazione di Giulia Pauselli sulle note di Tourner dans le vide; Kumo: complimenti dalla Celentano che gli ha detto che ha un bel movimento; Elia: ha ballato Dangerous di Michael Jackson; Gaia: ha ballato Made in Italy di Rosa Chemical; Nicholas: ha ballato Story of my life degli 1D. A Garrison non è piaciuto, perché tutta la coreografia gli è sembrata una preparazione a un tuffo.

Gaia ha eseguito il compito della Celentano, riuscendo a superare molto bene la sfida, dato che la Maestra ha voluto darle la sufficienza. A dimostrare la coreografia per lei è stata Francesca Tocca. Secondo Maria De Filippi, sarebbe stato meglio se fosse stata Giulia Stabile a ballare prima di lei, dato che avendo 20 anni ha una consapevolezza del corpo diversa rispetto a quella che si ha a 30 e dunque più vicina a Gaia. Per questo, Maria ha avvisato Giulia che la prossima volta le toccherà dimostrare una coreografia della Celentano. Al che, la ballerina ha scosso la testa e fatto “no” con il dito. Anche Nicholas ha eseguito il compito della Celentano, però non è andato bene ed ha preso 2.

C’è stata una gara d’improvvisazione, giudicata da Simone Nolasco. A sfidarsi sono state: Marisol, Gaia ed Elia. La vittoria è andata a Marisol, che potrà ballare ad un evento.

Infine, è stato mostrato un video con protagonista Lil Jolie, dove si vede la cantante andare in palestra con le ciabatte. Nella clip, si vede che a lei in generale non piace la materia e, per questo, spesso si risposa su una sedia mentre gli altri si allenano.