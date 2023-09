Amici 23, classifiche canto e ballo: chi sono i preferiti dei professori

Mercoledì, 27 settembre, è andata in ondo il terzo daytime della 23esima edizione di Amici. Nel corso della puntata, Maria De Filippi ha riunito tutti i ragazzi in casetta per mostrare loro le classifiche di canto e di ballo con i rispettivi voti degli insegnanti. Nonostante gli allievi siano entrati da pochissimi giorni nella scuola, i professori si sono già fatto un’idea di chi possano essere i loro preferiti e di chi, invece, si trova nei gradini più bassi delle loro preferenze.

Di seguito la classifica della categoria danza:

Dustin e Marisol: I due ballerini hanno raggiunto la media dell’8-. Dustin ha ricevuto un 8 da Alessandra Celentano ed Emanuel lo e un 7,5 da Raimondo Todaro. Marisol, invece, è stata valutata con un 9 dalla Celentano, un 6,5 da Todaro e un 8 da Emanuel Lo; Sofia: la ballerina ha ottenuto una media del 7+; Kumo: media del 6- per il danzatore; Gaia: l’allieva è stata stroncata da Alessandra Celentano che le ha dato un 4 e da Emanuel Lo che le ha assegnato un 5+. D’altro canto, Raimondo Todaro le ha affidato un 7,5, portandola alla media del 5 e mezzo; Elia: il giovane non ha ricevuto votazioni favorevoli da Alessandra Celentano e Raimondo Todaro che gli hanno dato rispettivamente 4 e 4,5. Emanuel Lo, invece, gli ha dato 7-, facendogli raggiungere la media del 5+; Simone: il ballerino ha ricevuto un 4 da parte della Celentano e di Todaro e un 7 da Emanuel Lo. In totale, ha infine raggiunto la media del 5; Chiara e Nicholas: ultimi posti per i due ballerini con la media del 4+. La ballerina è stata stroncata dalla Celentano e da Todaro che le hanno dato rispettivamente 3 e 4. Il suo professore, Emanuel Lo, le ha dato la sufficienza. Nicholas, allo stesso modo, ha ricevuto un 6 dal suo professore Raimondo Todaro e un 3 e un 4 dalla Maestra e da Emanuel;

Di seguito la classifica della categoria canto:

Matthew: il cantante ha ottenuto la media dell’otto meno ricevendo un 9 da Rudy Zerbi, un 6,5 da Lorella Cuccarini e un 8 da Anna Pettinelli; Mew e Lil Jolie: parimerito per le due cantanti con 8–. Mew ha ricevuto un 6,5 da Zerbi, un 7,5 dalla Cuccarini e un 9 dalla Pettinelli. Lil Jolie, invece, è stata valutata con 9 da Zerbi e con il voto del 7 dalle altre due professoresse; Holden: media del 7++ per il cantante con un 9 da Zerbi, un 8- dalla Cuccarini e un 5,5 dalla Pettinelli; Petit: il cantante ha raggiunto la media del 7+. Da parte di Zerbi ha ricevuto un 9, dalla Cuccarini un 8 e, invece, la Pettinelli è stata più dura dandogli un 5 e mezzo; Stella: la cantante ha ottenuto la media del 6,5 con un 6+ da Zerbi, un 6,5 da Lorella e un 7 da Anna Pettinelli; Ezio: media del 6++ per il cantante. Voto negativo da parte di Zerbi con 5-, risollevato poi dalla Cuccarini e dalla Pettinelli, che gli hanno dato rispettivamente 7 e 7,5. Holy Francesco: il cantante ha ottenuto la media del 6+. Sarah: media del 6- per la cantante. A comprometterla è stata Anna Pettinelli che le ha dato 4,5. Rudy e Lorella, invece, gli hanno assegnato rispettivamente 6 e 7+. Spacehippiez: l’allievo ha raggiunto la media del 6–. A farlo precipitare al penultimo posto è stata la Pettinelli, che lo ha votato con un 3. Gli altri due professori gli hanno dato un 7. Mida: ultimo posto per il cantante con la media del 5,5. Anche a lui il colpo di grazia lo ha dato Anna con un 3, mentre Zerbi e la Cuccarini gli hanno assegnato rispettivamente un 6 e un 8.

Per i cantanti e i ballerini è arrivato il momento di scoprire la classifica delle esibizioni della prima puntata stilata dai professori! #Amici23 pic.twitter.com/pORhQzki38 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 27, 2023

La reazione degli allievi

Gli ultimi due classificati del ballo, Chiara e Nicholas, non hanno preso molto bene la votazioni. Soprattutto la giovane ballerina è rimasta abbastanza destabilizzata, affermando però di voler farsi forza cercando di crescere all’interno della Scuola. Dopodiché, Chiara ha incontrato il suo professore Emanuel Lo che le ha detto questo parole:

Tu hai un mondo che ti appartiene e in cui tu credi quando balli. La parte che non mi convince e che a me serve in un percorso come Amici. Mi manca tutta la parte tecnica. Tutto ciò che è tecnico mi manca. Certe cose vanno fatte bene. Deve essere uguale all’aspetto espressivo e al mondo interiore. Sono due aspetti che devono essere bilanciati. Devi spingere di più e devi farmi vedere che la crescita c’è e che la farai velocemente. Altrimenti sarai bassa anche nelle prossime classifiche.

Allo stesso modo, Nicholas ha avuto una riunione con Raimondo Todaro, che lo ha rassicurato in questo modo: