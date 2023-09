Amici 23, l’avvertimento di Maria non basta: Zerbi smonta Holy

Rudy ha già convocato gli allievi del talent in studio per avere un confronto con Holy, il quale si è lasciato andare a una frase infelice

Quando Maria De Filippi ha avvertito gli allievi di Amici 23 che dal loro ingresso avrebbero avuto un microfono dal quale si sarebbe sentito tutto, dov’era Holy Francisco? Francesco Guarnera, questo il suo nome vero, ha già infastidito Rudy Zerbi, prendendosi il primo provvedimento di questa edizione. La stagione non è neanche iniziata e già ci sono le prime polemiche per l’insegnante di canto, che non ha intenzione di chiudere un occhio quando si tratta degli allievi.

Zerbi ha chiamato tutti gli allievi nello studio, come è possibile scoprire nel daytime di oggi, 26 settembre 2023. Nessuno di loro sapeva cosa sarebbe accaduto. “Abbiamo il premio ‘fenomeno della classe'”, così lo storico professore del talent show ha annunciato il primo provvedimento di questa edizione. A questo punto, ha mandato in onda una clip in cui è stato possibile ascoltare una frase ironica di Holy Francisco. Per capire è necessario fare un passo indietro.

Nel corso della prima puntata, sono stati scelti i 20 allievi di Amici 23. Holy Francisco è stato scelto da Anna Pettinelli e, sin da subito, Rudy ha dimostrato di non essere rimasto colpito dal suo talento. Ed ecco che quando si è seduto nella sua postazione, dopo aver ottenuto il banco, il giovane cantante si è lasciato andare a un’esternazione poco carina: “A Rudy gli faccio un c**o così”.

“Mi hai spaventato”, ha ironizzato oggi Zerbi, fortemente irritato. Il professore ha chiesto così allo spavaldo allievo di esibirsi con una cover, un brando dei Finley. Holy si esibisce, ma non convince affatto Rudy. “Mi ha lanciato una sfida e l’ho accettata”, così l’allievo si è giustificato per la sua esternazione in puntata.

Molti lo paragonano a Wax, che fino all’ultimo ha tentato di tenere testa a Zerbi, durante la passata edizione. Ma c’è anche chi non riesce a fare questo paragone, ritenendo che siano due persone diverse. “È giusto, ho una ca****ta”, ha affermato subito dopo Holy, parlando con i suoi compagni. Il ragazzo teme di essere eliminato dalla Scuola per via di quanto accaduto, ma tutti cercano di rassicurarlo e di invogliarlo e restare forte.

“Lo sappiamo che è una frase scherzosa. Noi ti conosciamo, sappiamo che non sei uno str***o”, così Mida ha cercato di aiutarlo a riprendersi dalla ‘scossa’.

Amici 23: Alessandra Celentano detta le regole

Gli allievi sono stati di nuovo convocati in studio, questa volta da Alessandra Celentano. L’insegnante di danza ha chiesto ad alcuni di loro di leggere ad alta voce le regole che è importante seguire sia dentro che fuori dalla Scuola. Gli allievi, per evitare di ricevere provvedimenti, dovranno: non arrivare in ritardo alle lezioni, non sbadigliare durante le lezioni, mantenere ordine e pulizia nella casetta, dare del lei a Celentano e staff, dormire 7 ore a notte.

Queste sono le regole che valgono per tutti. Invece, solo i ballerini dovranno anche: mantenere il peso forma, avere un trucco leggero e naturale, dare importante all’igiene personale e non indossare gioielli e piercing. Inoltre, a loro Alessandra ha consegnato un libretto ciascuno, dove potrà scrivere sia note positive che quelle negative. I ballerini dovranno sempre portarlo con loro.