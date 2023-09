Amici 23, classe piena di ‘amici di vip’: scoppia la polemica

È ufficialmente iniziata una nuova edizione di Amici. Domenica, 24 settembre, è finalmente andata in onda su Canale 5 la prima puntata del talent show, tornato dopo la pausa estiva. Alla conduzione, ovviamente, è tornata la padrona di casa Maria De Filippi, che per l’occasione ha scelto un look sportivo, accompagnando l’outfit con delle scarpe ginniche. In studio, erano presenti i 6 professori di quest’edizione. La cattedra di Amici ha visto il ritorno di un volto molto amato dai fan del programma, ovvero Anna Pettinelli, che ha preso il posto di Arisa.

Nel corso della puntata, è stata formata la classe di questa 23esima edizione di Amici. Uno ad uno, diversi cantanti e i ballerini si sono esibiti davanti ai professori, con la speranza di poter ricevere la famigerata maglia. A consegnare queste maglie sono stati diversi ospiti: J-Ax, Angelina Mango, Cristiano Malgioglio, Annalisa, Stash, Ciro Immobile, Tananai, Stash dei The Kolors e Francesco Arca. In tutto, sono riusciti ad entrare nella Scuola 11 cantanti e 9 ballerini. Tuttavia, alcuni di loro non erano propriamente sconosciuti.

Diversi allievi, infatti, avevano già delle conoscenze all’interno del programma o del mondo dello spettacolo. Una su tutti la ballerina Chiara Porchianello, scelta da Emanuel Lo. La danzatrice è la storica migliore amica di Giulia Stabile, con la quale ha frequentato la stessa accademia di danza. In realtà, questo non è il primo anno che la giovane prova ad entrare nella Scuola, bensì è da tempo che Chiara cerca tramite sfide e provini di realizzare il suo sogno di far parte del talent show e seguire le orme della fidata amica. Nonostante ciò, il suo ingresso ha dato molto da parlare e alcuni si sono lamentati della sua partecipazione.

Non solo, anche un altro allievo è un grande amico di un ex volto del programma. Si tratta del ballerino Dustin, conteso da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Il giovane, infatti, ha una grande amicizia con Isobel, arrivata quarta lo scorso anno, nonché pupilla proprio della Celentano. Inoltre, nel corso delle audizioni, Raimondo Todaro ha confessato di conoscere già da tempo diversi ragazzi, come la ballerina Mariasol o il danzatore Nicholas, con il quale avrebbe amici in comune.

Infine, è diventato ufficialmente un concorrente di Amici anche il cantante Holden, al secolo Jacopo Carta, figlio di Marco Carta, ovvero il marito di Laura Pausini. Insomma, la lista degli allievi ‘amici di’ è abbastanza lunga e la cosa non sembra piacere affatto al pubblico. Sui social, infatti, in tanti hanno manifestato il desiderio di voler conoscere personaggi totalmente nuovi ed estranei a questo mondo, proprio come accadeva gli anni passati.