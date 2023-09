Amici di Maria De Filippi 23: svelato il primo giudice del Serale

Amici di Maria De Filippi al via con la stagione 2023/2024. Nelle prossime settimane verranno formate le classi. Tutto fatto per quel che riguarda il cast degli insegnanti (Pettinelli, Zerbi, Cuccarini, Todaro, Celentano, Emanuel Lo). Tutto da fare invece per quel che riguarda quello relativo ai giudici del Serale. Qualcosa però è trapelato e pare che la conduttrice pavese abbia già un nome in tasca: trattasi di quello di Cristiano Malgioglio che, salvo colpi di scena, sarà riconfermato nel parterre. A spiegare la situazione è il portale SuperGuidaTv che ha riferito che nel corso della registrazione della prima puntata Maria ha di fatto lasciato intendere che il paroliere sarà nuovamente arruolato.

Cosa è successo di preciso? Nella prima puntata registrata di Amici, Malgioglio è sbarcato in studio in qualità di ospite. La De Filippi ha colto la palla al balzo e gli ha domandato se se la sentisse di tornare a fare il giudice al Serale. “Se mi vorrai, allora sì”, ha risposto il musicista. Dunque sarà bis.

Lo scorso anno, oltre a Malgioglio, i giurati sono stati Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. I due giovani non hanno sfigurato, ma nemmeno brillato. ‘Zia Malgy’ invece ha fatto l’istrione, ciò che serve alla tv per non annoiare. Questo per dire che se Cristiano ha ottenuto la riconferma, non è detto che ciò accadrà in automatico per Bravi e Giofrè. Anzi è probabile che la De Filippi li sostituirà.

Malgioglio e la gara dei programmi per arruolarlo

Malgioglio è un personaggio che sa abbinare la simpatia e l’irriverenza alla competenza; nel panorama televisivo italiano è una figura unica e infatti i programmi fanno la gara per accaparrarselo. In questo periodo è impegnato a Tale e Quale Show. Anche nella trasmissione del venerdì sera di Rai Uno ricopre il ruolo di giurato, assieme a Loretta Goggi, Giorgio Panariello. Senza nulla togliere alla professionalità del comico toscano e della cantante romana, l’anima del trio della giuria è appunto Malgioglio. Fuor di dubbio che lo sarà anche nella prossima fase Serale di Amici di Maria De Filippi.