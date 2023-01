Amici 22, fattaccio di Capodanno: la posizione di Maria. Liti e ospiti

Cos’è successo la notte di Capodanno nella casetta dei Amici di Maria De Filippi? Le anticipazioni della nuova registrazione, svolta mercoledì 11 gennaio 2023, segnalano due eliminazioni e un graditissimo ritorno. Questa è di sicuro una delle edizioni più turbolente per quanto riguarda provvedimenti e rimproveri. La registrazione, che andrà in onda domenica 15 gennaio 2023, è iniziato con dei banchi vuoti, quelli di Wax, Tommy Dali, Samu, Maddalena, Valeria e NDG. Secondo quanto riporta SuperGuidaTV, Maria ha fatto entrare i sei allievi, che si sono posizionati su degli sgabelli rossi.

Nessuno ha rivelato cosa è mai potuto accadere la notte di Capodanno “ma a quanto pare si trattava di qualcosa di grave”. La produzione è venuta a conoscenza del fattaccio solo lo scorso 6 gennaio, quindi solo dopo aver effettuato la passata registrazione. Attraverso il provvedimento Cricca è tornato a far parte della scuola di Amici 22! Un colpo di scena davvero inaspettato, che avviene dopo tante critiche che i telespettatori hanno condiviso contro il talent show e Lorella Cuccarini. Ma sulla notte di Capodanno Maria e la produzione hanno preferito evitare di rivelare i dettagli dell’accaduto.

“Maria De Filippi ha espressamente detto che i professori hanno avuto un video in visione, ma per rispetto del pubblico e dei ragazzi non sarebbe mai andato in onda”

Invece, Tommy Dali è stato definitivamente eliminato. Visti i precedenti, Rudy Zerbi non ha permesso al suo allievo di andare in sfida immediata, interrompendo direttamente il suo percorso! Un altro colpo di scena di questa registrazione. Tutti gli altri suoi compagni sono andati in sfida immediata. Mentre Wax, Maddalena e NDG hanno avuto la meglio, Samu si è ritrovato con la sfida congelata. Bernabini, giudice di questa sfida, ha ammesso di non riuscire a fare una scelta. Pertanto, ha chiesto di rimandare la sfida a settimana prossima per una comparata.

Amici 22: perché Cricca è tornato nella Scuola?

Invece, Valeria è la seconda eliminata della puntata di Amici di domenica 15 gennaio 2023. Il suo sfidate è stato proprio Cricca! Ma come è possibile che un eliminato abbia ottenuto questa opportunità? Lorella Cuccarini ha avanzato questa proposta alla produzione, che le ha fatto notare che appunto non sarebbe potuto rientrare in quanto eliminato attraverso il giudizio di un giudice esterno.

Il fattaccio di Capodanno è stato, però, scoperto solo dopo la registrazione che ha visto Cricca fuori dalla scuola. Se i professori avessero saputo prima, probabilmente la scorsa puntata sarebbe andata in modo diverso e magari l’allievo non sarebbe stato eliminato. Sebbene Maddalena, Wax e NDG abbiano vinto le loro sfide, non sono tornati a sedere con il resto della classe. Infatti, non hanno potuto prendere parte al resto della registrazione.

Maria De Filippi ha dovuto anche rimproverare Wax per l’atteggiamento tenuto con Arisa. Ciò è successo quando la cantante e insegnante della Scuola ha rivelato che il capobanda la notte di Capodanno era il suo allievo. Mentre Arisa parlava, pare che Wax le abbia dato le spalle. La conduttrice è intervenuta, facendo notare “la mancanza di rispetto”.

Anticipazioni Amici: Rita e Daddy ospiti della puntata, le gare

Gli ospiti della puntata sono stati due ex allievi. Rita, eliminata da Alessandra Celentano la scorsa puntata, ha fatto ritorno nello studio di Canale 5 per una sorepsa: ha ricevuto una borsa di studio dal New York Jersey Ballet. Ospite anche Daddy, che ha presentato il suo ultimo brano Casa gigante.

Ovviamente gli allievi hanno svolto le solite gare di canto e ballo. I cantanti si sono esibiti con i loro singoli. Qui di seguito la classifica nata dai voti del giudice Alessandro Cattelan.

Angelina

Jore

Federica

Aaron

Niveo

Piccolo G

Qui di seguito la classifica della gara di danza giudicata da Federico Leli, Irma di Paola e Garrison Rochelle.

Isobel

Megan

Gianmarco

Samuel

Mattia e Vanessa pari merito

Eleonora

A vincere la prova Tim è stato ancora Mattia, il quale ha anche eseguito il compito che gli ha assegnato Alessandra Celentano. Il ballerino durante la prova si è fatto male al piede, tanto che gli è uscito del sangue. Alla fine la professoressa, che in questi giorni gli sta dando una mano, gli ha fatto una serie di complimenti. Nonostante questo non ha superato la prova. Per il piccolo incidente al piede c’è stata uno scontro tra Celentano e Raimondo Todaro.

Samuel ha eseguito anche lui un compito ricevuto da Alessandra Celentano. Quest’ultima ha ammesso di aver visto in lui dei miglioramenti, ma non ha superato comunque la prova.