Amici anticipazioni, due tristi eliminazioni! Prima maglia del Serale

Le anticipazioni di Amici di Maria De Filippi annunciano una buona notizia, ma anche due eliminazioni. Due allievi hanno lasciato definitivamente la Scuola, tra scelte e sfide. Gli eliminati della registrazione di mercoledì 4 gennaio 2023 sono Rita e Cricca, secondo quanto si legge su SuperGuidaTV. Due tristi notizie per il pubblico di Canale 5 che si era affezionato alla ballerina e al cantante. Entrambi si sono esibiti insieme ad Angelina Mango al Capodanno di Canale 5. Dopo questa gioia, è arrivato per loro l’addio al talent show di Maria De Filippi.

La puntata andrà in onda nel pomeriggio di domenica 8 gennaio 2023, primo appuntamento di questo nuovo anno. Non sono mancate le lacrime e tanta disperazione da parte degli allievi, ma andando per ordine l’ospite di questa registrazione è stato Aka7even. Prima di interrompere le registrazioni per le festività natalizie, Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo aveva deciso di far entrare tre nuovi ragazzi notati a provini. In questo arco di tempo, i tre insegnanti hanno avuto modo di valutare se sostituirli con altri allievi oppure no.

Emanuel Lo aveva concentrato la sua attenzione su Megan e Rita. Raimondo aveva fatto esibire Samuel e Gianmarco. Tutti questi quattro ballerini sono stati a rischio eliminazione per tutto questo tempo. La prima a entrare in studio, secondo le anticipazioni di Amici 22, è stata Valeria. Era stata Lorella Cuccarini ad averla notata. Dopo un’attenta valutazione ha chiesto per lei un nuovo banco, confermando di non voler eliminare Niveo, in quanto l’ha trovato anche migliorato.

Tutti i professori hanno votato a favore di questa sua decisione, fatta eccezione per Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Stessa richiesta è arrivata da Emanuel Lo, il quale ha così anche lui fatto entrare la ragazza che aveva notato, Vanessa. Infine, Aurora ha accusato un problema al ginocchio in questi giorni e, pertanto, per lei l’esperienza nel talent show di Canale 5 già si è conclusa.

Ma Todaro non se n’è rimasto con le mani in mano e ha scelto un’altra ballerina, Eleonora. Rudy Zerbi e Celentano si sono nuovamente ribellati alla scelta di inserire nuovi banchi, poiché manca ormai poco al Serale di Amici 22. Ma gli altri professori hanno sostenuto anche Eleonora, che entrerà nella Scuola non appena avrà terminato il periodo di quarantena.

Anticipazioni Amici 22: Rita e Cricca eliminati

La parte triste di questa registrazione è stata, ovviamente, quella che ha visto protagonisti Rita e Cricca. Alessandra Celentano ha chiesto di poter vedere la classifica dei voti dati in puntata dai professori e ha così scoperto che due dei suoi allievi sono posizionati nelle ultime posizioni. I ballerini sono Gianmarco e Rita. A questo punto, la professoressa ha deciso di eliminare Rita. Niveo, che con lei ha avviato una relazione amorosa nella Scuola, non ha trattenuto le lacrime. “Ha pianto molto”, si legge.

Maria De Filippi è intervenuta per spiegare alla ballerina che la Celentano l’ha sempre “reputata un ottimo elemento e stimata”. Oltre questo, le anticipazioni di Amici rivelano: “La sua eliminazione è stata dovuta ad una questione legata al programma”.

Rudy Zerbi ha chiesto di poter vedere, invece, la classifica dei voti dati dai professori e la classifica degli streaming. Cricca risulta ultimo su Spotify e terzultimo nella classifica dei professori. L’insegnante di canto ha così deciso di mandarlo in sfida immediata, attraverso la quale è stato eliminato. L’eliminazione di Cricca ha sconvolto tutti gli allievi, che contano da sempre su di lui. Il cantante si è dimostrato spesso una persona molto matura dentro la Scuola. Non sono mancate le lacrime da parte di tutti i suoi ormai ex compagni.

“Cricca ha cantato due suoi inediti: Supereroi e Se mi guardi così ed è uscito a testa alta”, si legge. Come è solito fare, il cantante ha cercato di infondere positività agli altri allievi, mostrandosi sorridente. Ma non ha bloccato la sua rabbia, tanto che si è sfogato contro Rudy. Alla fine, ha salutato tutti, compreso quello che ora è il suo ex professore.

Amici puntata 8 gennaio 2023: prima maglia del Serale

Nel corso della registrazione Maria ha permesso agli allievi di avvicinarsi al Serale, attraverso due gare, una di ballo e una di canto. Nella seconda ha vinto Angelina Mango, mentre il primo posto della classifica di danza l’ha conquistato Maddalena. Nessuna delle due, però, è riuscita a conquistare l’ambita maglia. A regalare il colpo di scena ci ha pensato Alessandra Celentano, che ha deciso di dare la maglia del Serale a Ramon.

Qui di seguito la classifica della gara di ballo giudicata da Rossella Brescia e la classifica complessiva.

Maddalena Ramon Isobel Samu Gianmarco Megan Mattia Samuel

La classifica complessiva di ballo:

Isobel Samu Mattia Ramon Maddalena Megan Samuel – Gianmarco – Rita

Qui di seguito la classifica della gara di canto giudicata da Beppe Vessicchio, Ermal Meta e Fiorella Mannoia e la classifica complessiva (Wax non ha preso parte alla gara per concentrarsi esclusivamente sulla sfida proposta da Dardust):

Angelina Aaron Niveo Tommy Piccolo G Ndg Federica

La classifica complessiva di canto:

Angelina Tommy Federica Aaron Wax NDG Cricca Piccolo G Niveo

La registrazione di oggi ha svelato anche la classifica di streaming su Spotify: al primo posto c’è Wax, seguito da Aaron al secondo e da Niveo al terzo. L’ultimo è Cricca. La gara inediti di Dardust è stata vinta da Wax. La prova Tim è stata vinta da Mattia. In studio sono entrati i rappresentati di Radio Mediaset, i quali hanno annunciato una nuova gara: i due che si posizioneranno nelle prime due posizioni della classifica verranno intervistati da tutte le radio.