Amici 22, anticipazioni 18 dicembre: tre nuovi ingressi in casetta

Domenica prossima, 18 dicembre, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Amici. Anche stavolta alle registrazioni (che si sono tenute questo pomeriggio) erano presenti alcune delle talpe di Amici News, che hanno spifferato online tutto quello a cui hanno assistito.

Quella di domenica, come confermato da Maria De Filippi in studio, sarà l’ultima puntata che verrà registrata prima delle festività natalizie. L’appuntamento con la trasmissione in studio riprenderà poi regolamente al ritorno dalle vacanze di Natale, a gennaio. Il Daytime per il resto si interromperà il 23 dicembre.

In attesa di assistere alla messa in onda dello show, ecco tutte le anticipazioni sull’imminente puntata di Amici.

Amici 22, anticipazioni 18 dicembre: le sfide

Per l’occasione faranno il loro ritorno in studio tre volti noti e ex concorrenti di Amici come Annalisa, Stash e Enrico Nigiotti. Ai tre verrà chiesto di giudicare la sfida di canto, che avrà il seguente risultato:

Angelina, che canterà Azzurro di Adriano Celentano Wax Cricca, che canterà Everybody (Backstreet’s back) dei Backstreet Boys ricevendo i complimenti da Stash NDG, che canterà Sei bellissima di Loredana Berté, dedicandola alla sorella Piccolo G, che canterà Ancora tu di Lucio Battisti Tommy Federica, che canterà Zombie dei Cranberries Niveo, che canterà Coraline dei Maneskin

La sfida di ballo, per contro, è stata giudicata dal coreografo Fabrizio Mainini, che ha dovuto assistere a coreografie interamente fatte dagli allievi. Qui la classifica dei concorrenti da lui stilata:

Isobel Ramon Samu Megan Maddalena Gianmarco Mattia Rita Samuel

Per quanto riguarda la prova Marlù, infine, questa sarà vinta da Niveo.

Amici 22, anticipazioni 18 dicembre: tre new entry “in prova” nella casetta

Contrariamente a quello che si potrebbe pensare in questa puntata non ci sarà alcuna eliminazione ma, a sorpresa, i telespettatori assisteranno all’arrivo di ben tre new entry in casetta. Si tratta nel caso specifico di tre potenziali alunni in prova scelti da Raimondo Todaro, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini.

Questi tre ragazzi e ragazze passeranno un po’ di settimane in casa per lavorare in sala insieme ai loro professori. Del loro destino si saprà soltanto in un secondo momento.

Le letterine di Natale

Subito prima di congedarsi per le feste dagli alunni, Maria De Filippi consegnerà loro alcune lettere. A riceverle saranno Samuel, Wax, Tommy, Angelina e Gianmarco.