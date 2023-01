Anticipazioni Amici 22: un eliminato “per fatti gravi”, Cricca rientra

Arrivano direttamente dalle pagine di All Music Italia e di Amici News alcune anticipazioni riguardo alla prossima puntata di Amici 22 che, non ci sono dubbi a riguardo, faranno sicuramente discutere. L’allievo Cricca infatti sarebbe già staro riammesso all’interno della scuola dopo essere stato eliminato appena sette giorni fa! Ma non è l’unico coup de théâtre che la trasmissione ha in serbo per i telespettatori. Ecco dunque in breve gli highlights di questa registrazione appena conclusasi.



Le anticipazioni della puntata di Amici del 15 gennaio

La notizia dell’eliminazione di Cricca (uscito, nella stessa puntata, insieme alla ballerina Rita) aveva fatto borbottare e non poco il popolo del web, furioso in particolare con Rudy Zerbi per aver scelto di metterlo in sfida e, alla fine, per averlo fatto uscire dalla trasmissione. Ma dopo una settimana appena, evidentemente, la produzione deve aver cambiato idea, forse alla luce delle feroci proteste da parte del web. C’è, in questo contesto, un nodo importante da sbrogliare, ovvero la delicata situazione di Niveo, che di fatto per molti dovrebbe uscire visto che è costantemente in ultima posizione quando i giudici esterni stilano le loro classifiche. Tuttavia, Niveo gode del favore di Lorella Cuccarini ma anche di una grossa fetta di pubblico da casa.

Cricca, insomma, era stato secondo alcuni la vittima sacrificale della scorsa puntata, quando l’eliminazione forse se la sarebbe meritata proprio Niveo. Ma, come anticipato qui sopra, a breve la situazione cambierà di nuovo, in modo decisamente inaspettato.

All Music Italia riporta in anteprima che nel corso della registrazione andata in scena quest’oggi, mercoledì 11 gennaio, diversi allievi sono finiti in sfida per gravi motivi disciplinari: tra di loro ci sono Maddalena, Wax, NDG, Valeria e Tommy Dali. Pare che tra di loro usciranno due allievi e una di loro è Valeria (che aveva avuto il banco la scorsa settimana): il colpo di scena è che Valeria uscirà proprio per fare rientrare Cricca, con cui si sfiderà. L’altro eliminato, stando alle anticipazioni apparse online, sarebbe Tommy Dali.

I concorrenti in sfida sopra citati, stando ad Amici News, si sarebbero resi protagonisti “di fatti gravissimi” a Capodanno e quindi puniti dalla produzione. Tommy Dali, avendo perso la sfida immediata, è stato costretto ad abbandonare il gioco.