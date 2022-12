Si è da poco conclusa su Canale 5 una nuova puntata del Daytime di Amici 22, nel corso della quale i telespettatori hanno assistito a nuove interessanti dinamiche legate agli alunni della scuola di spettacolo più amata d’Italia. Tanta, tantissima la carne al fuoco di oggi, forse persino più del solito.

L’episodio del Daytime di quest’oggi si è aperto con uno sfogo di Mattia Zenzola nei confronti di Ramon, di Gianmarco e Samu. Ad infastidire il ballerino è stato in particolare il fatto che i suoi colleghi si fossero messi a ridere alle sue spalle in diverse occasioni, anche mentre lui si esibiva. Immediata e piccata la replica dei diretti interessati, con Gianmarco in modo particolare che si è difeso dandogli del permaloso (“Devi capire che per quanto mi riguarda non c’ho assolutamente nulla contro di te” ha sottolineato). Samu invece è stato più duro e ha sbottato dicendo:

“Da quando c’è stato il fatto del provvedimento la prendi sul personale, stai ingigantendo cose nella testa, pensi che sono tutti contro di te. Che c….o di flash ti fai, c’eravate tu e Gianmarco che facevate l’esercizio ed eravate simpatici perché eravate impallati tutti e due. Ma stessa cosa rido se vedo Ramon a lezione di latino che si storce tutto. Sei troppo permaloso”.

Ramon, invece, ha cercato di essere più accomodante, specificando però che da quando è successo il fattaccio del provvedimento per le pulizie semplicemente “non lo considera”.

Tommy Dali fa a pezzi Niveo

La seconda dinamica emersa in questa puntata è stata la litigata fra Tommy Dali e Niveo. Dopo essere rientrato in casetta dopo essere stato costretto a passare la notte in sala relax, il primo ha recriminato al secondo di essere falso ed ipocrita, ricevendo tra l’altro pieno supporto da parte del “popolo di Twitter” che ha preso strenuamente le sue difese. Ecco le frasi di Tommy Dali:

“Quando stavamo andando via ho sentito grandi risate da parte tua. […] Stamattina l’abbraccio che mi hai dato l’ho reputata una delle cose più fake degli ultimi mesi. Stamattina venivamo da una nottata del c…, rischiavamo di andare via, sai che questa scuola è la mia unica possibilità qua dentro. E la prima roba che hai detto è stata ‘oh mi hanno assegnato questa roba sono contento’. Non ci hai nemmeno chiesto come stavamo. Te ne sei sbattuto totalmente e hai riso tanto, a me questi atteggiamenti mi danno fastidio. Mi ha dato fastidio anche ieri le risate che ti sei fatto e magari anche altri si sono fatti.”

Niveo ha cercato di giustificarsi alla bell’e meglio, ma a questo punto in suo soccorso è arrivato Aaron. Quest’ultimo ha cercato di giustificare questa sua apparente mancanza di empatia verso i colleghi “semplicemente perché è fatto in quel modo”.

Angelina parla del padre

Tra i momenti più interessanti del Daytime di oggi c’è stato senza ombra di dubbio anche il commosso racconto di Angelina, che com’è noto è la figlia del compianto cantante Mango. Questa è stata la prima volta che la concorrente ha avuto occasione di parlare della sua storia e del defunto padre, morto quando lei aveva soltanto 13 anni. Ecco il suo toccante racconto:

“Io sono nata il 10 aprile del 2021, a Maratea, sul mare, vicino a Lago Negro il posto dove ho vissuto con la mia famiglia. Eravamo in quattro, famiglia di musicisti, mio padre era un cantante, mia mamma era una cantante. Quindi ho iniziato a cantare in giro per casa poi ho iniziato anche a parlare praticamente insieme, c’era musica ovunque quindi la facevo pure io, perché era un mezzo di comunicazione in casa. Poi ho iniziato il liceo scientifico a settembre e a dicembre è morto mio padre, io avevo 13 anni, lui 60, è stato peso, si è scatenato l’inferno perché poi era tutto sotto le telecamere. […] Nel 2001 mi sono messa con Antonio, che ha dato la spinta per risolvere un sacco di problemi. […] La mia è stata una vita..fin’ora…sono grande mi sa. Mi sa che sono grande da un sacco di tempo. Ogni tanto, dipende, se mi fa male non ascolto le canzoni di mio padre, se ho voglia sì. Sì è bello poter risentire la sua voce, ma non è la cosa più importante che mi ha lasciato.”

La puntata, infine, è stata l’occasione per rivelare al pubblico e agli allievi un importante traguardo raggiunto da Wax. Il suo primo inedito, intitolato Turista per sempre, ha ottenuto 1.000.000 di stream sulle piattaforme musicali online.