Angelina è la nuova cantante di Amici 22 ed è la figlia di Mango. Non è un mistero, la produzione non lo ha nascosto ma non lo ha detto apertamente. Ci ha pensato Arisa a spoilerare al pubblico di Canale 5 che Angelina è figlia d’arte, e non solo da parte di padre. Ma non ci sarebbe stato bisogno di presentazioni perché la giovane cantante è ben conosciuta e ha già all’attivo delle collaborazioni. Certo essere figlia d’arte ha facilitato i contatti, ma il suo talento è innato e sotto gli occhi di tutti. Tant’è che Arisa ha fatto carte false per averla.

Nella puntata di oggi c’è stata una sfida immediata voluta da Arisa e Lorella Cuccarini. Entrambe hanno messo gli occhi su Angelina Mango ai casting, ma avevano idee diverse su chi farle sfidare. Lorella avrebbe sfidato Ascanio, allievo di Rudy Zerbi. Arisa invece avrebbe sfidato Niveo, allievo di Lorella. Maria De Filippi ha mediato per far raggiungere un punto d’incontro, altrimenti avrebbero rischiato il banco due allievi e non due. Se Angelina avesse battuto sia Niveo sia Ascanio sarebbero andati entrambi a casa.

In un primo momento Arisa ha ceduto, Lorella non le sarebbe mai andata incontro visto che l’altro allievo è suo. Così Arisa ha detto di essere disposta a rinunciare alla sfida pur di vedere Angelina Mango ad Amici 22, certa che anche con Lorella lavorerebbe bene. Quindi c’è stata la sfida contro Ascanio, ma appena la nuova entrata si è esibita Arisa ha scatenato il panico. Ha preso la parola e ha fatto modo e maniera di ottenere che fosse Angelina, in caso di banco, a scegliere tra lei e Lorella. Non voleva rinunciare alla giovane, e non solo perché vengono entrambe dalla Basilicata.

“Angelina Mango è buon sangue”, ha detto Arisa. Maria ha glissato sul cognome di Angelina, forse per far sì che la ragazza avesse il suo percorso senza il peso di essere la figlia del compianto Mango. Così come ha sempre fatto con LDA, per esempio. Il commento di Arisa sul cognome è nato e morto lì, non c’è stato un seguito. Nessun altro commento sul fatto che Angelina sia figlia d’arte. Suo papà è Mango, venuto a mancare nel 2014, mentre sua mamma è Laura Valente, seconda voce dei Matia Bazar. Ha un fratello, Filippo, che fa il batterista.

Angelina Mango di Amici 22 è nata nel 2001, a Lagonegro. Ha già diversi singoli all’attivo: Monolocale, Formica, Walkman e Rituali. Tra le sue collaborazioni c’è anche il nome di Tiziano Ferro.