Amici 22, Mattia chiede finalmente aiuto: Celentano esemplare

Mattia Zenzola dà una svolta al suo percorso ad Amici di Maria De Filippi e lo fa tramite i consigli di Alessandra Celentano. L’insegnante di danza fa un’attenta analisi sul look del ballerino di latino americano, che da sempre critica. Nella passata edizione, più volte, la professoressa ha apertamente attaccato l’allievo di Raimondo Todaro per via delle varie collane che continua a indossare durante le sue esibizioni. Non solo, la Celentano ha consigliato spesso a Mattia di modificare il suo outfit e, in particolare, i pantaloni.

Nel corso della puntata andata in onda domenica 8 gennaio 2023, anche Maria De Filippi ha criticato la cintura che Zenzola si ostina a indossare in puntata per ballare. Probabilmente è stato il commento della conduttrice a portare Zenzola a chiedere aiuto. A chi lo chiede? Proprio a colei che l’ha sempre criticato, Alessandra Celentano. Primo segno di maturità da parte di Mattia, che cerca consigli mettendo giù la sua armatura, finalmente. Il ballerino chiede di poter parlare con lei nella sala prove.

Celentano si presenta per ascoltare cosa ha da dirle Mattia. “Cosa va e cosa non va del mio look?”, chiede subito Zenzola nel nuovo daytime di Amici 22. Alessandra va dritta al punto e fa notare al ballerino che nel suo look “è un po’ tutto troppo”. Detto ciò indica Umberto, il quale è presente nella sala, e consiglia a Mattia di affidarsi al suo esempio. “A volte sei antico”, commenta subito dopo la professoressa.

A questo punto, la Celentano arriva a fare un’attenta analisi su Zenzola, il quale finalmente riesce a buttare giù qual è il suo problema. C’è un motivo concreto per cui l’allievo di Todaro preferisce indossare un po’ troppi accessori per esibirsi e normalmente durante le sue giornate in casetta. In realtà, c’è tanta insicurezza e Alessandra cerca di far sì che la tiri fuori in modo che possa dare una svolta.

“Però Mattia devi imparare ad ascoltare, quante volte te l’ha detto Alberto? È vero che puoi sembrare arrogante, egoista e immaturo. Parlare di queste cose è una crescita, ma poi le paure vanno affrontare per essere risolte, sennò non si risolvono mai. Anche adesso piangi, va anche bene. Ma hai un atteggiamento di un bambino di quattro anni, ti devi sforzare. Ma qui c’è un problema ragazzi, perché tu sei un bel ragazzo. Questo esce quando balli lo sai? Devi lavorarci, devi essere consapevole e anche saper accettare determinati difetti. Altrimenti non crescerai mai”

Ed ecco che Mattia Zenzola ammette di non essersi mai piaciuto fisicamente. Una confessione che a molti suona strana, in quanto è effettivamente un bel ragazzo e ha tantissimi fan che glielo fanno notare. Ma si sa nella mente di un adolescente possono girare tante idee sbagliate. Il ballerino fa presente che per questo non riesce a ballare a petto nudo.

Umberto ci tiene a consigliargli che dovrebbe distaccarsi dallo specchio e iniziare ad allenarsi esplorando il suo corpo, dando un senso a quello che fa. Questo, secondo il ballerino professionista, potrebbe effettivamente aiutarlo a gestire questa sua paura. I consigli della Celentano non finiscono qui. L’insegnante si lascia andare a un’altra analisi sull’atteggiamento di Mattia.

“Comincia intanto ad ascoltare di più e a fidarti di più di quello che ti dicono le persone. Quando ti diciamo che con quei pantaloni stai male pensaci. Tu sei tutto troppo, iniziamo a togliere qualcosa. Gli anelli levali, via catene, via camicia, via scarpe. Ti voglio vedere come Umberto. Questa è una cosa che devi fare, non perché qualcuno ti obbliga, devi imparare a sentirti bene con te stesso. La collana quando balli te la levi, quando finisci la rimetti. Devi superare questa cosa, è per farti crescere. Non è una cattiveria Mattia credimi. Devi imparare a capire il perché di queste tue insicurezze”

Detto ciò, Alessandra Celentano fa notare che non è una persona che si lascia andare spesso a complimenti. Pertanto, quando dice che è un bel ragazzo è perché lo pensa davvero. L’insegnante chiede a Mattia di cambiarsi, togliere tutti gli accessori e indossare un jeans e una canottiera. Dopo aver fatto ballare Umberto, Alessandra chiede a Zenzola di fare lo stesso.

Un sorriso spunta sul viso di Mattia dopo essersi esibito, cosa che sembra fare davvero felice la Celentano. Il ballerino non può non ringraziare la professoressa per aver accettato di aiutarlo.