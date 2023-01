Cricca è stato eliminato ad Amici 22: chi lo avrebbe mai detto? Il pubblico si è trovato dinanzi a una delle eliminazioni più ingiuste della storia del talent show. E su questo, leggendo i commenti sui social, sembrano concordare tutti. Cricca ha perso la sfida voluta da Rudy Zerbi. Il professore ha fatto ricadere su di lui la scelta dopo aver chiesto la classifica degli ascolti degli inediti dei cantanti. Cricca era ultimo, mentre nella classifica dei voti dei professori era terzultimo. Ha graziato Niveo, che pare abbia fatto dei miglioramenti durante le festività e inoltre negli streaming va bene.

Il nuovo allievo si chiama Jore, vero nome Lorenzo Longoni. In due esibizioni è riuscito a convincere il giudice della sfida, Sara Andreani della Warner Music Italia. Proprio la Andreani ha giustificato la sua scelta facendo capire di aver scelto strizzando l’occhio al mercato musicale. Ha inteso dire, in poche parole, che Jore troverebbe più spazio rispetto a Cricca, in base a ciò che è oggi il mercato musicale. Cricca ha perso la sfida, pare di capire, non perché ha cantato peggio o perché le sue canzoni sono più brutte. Ha perso perché la sua musica oggi non troverebbe spazio, così ha detto chi lavora per una casa discografica.

Il pubblico non ci sta: sui social è montata la protesta contro l’eliminazione di Cricca. Lui meritava di proseguire la corsa al Serale, fosse anche per il percorso fatto fino a oggi. La decisione però è stata presa e lui non ha avuto scelta. Ha ricevuto un prezioso consiglio da Maria De Filippi, prima di andare via. Cricca è sempre molto disponibile e gentile verso tutti, è una di quelle che si definiscono anime buone. Era lui a consolare i suoi compagni, tutti in lacrime e disperati, anziché il contrario. Maria gli ha detto: “Sei sempre educato a favore degli altri. Voglio che tu sia egoista per una volta”. Un modo per invitarlo a pensare a sé prima che agli altri, una volta tanto.

Cricca non si aspettava di essere eliminato: “Sono successe un po’ di cose che mi sono andate malino, però non mi aspettavo di uscire”. Abbracciando la sua insegnante Lorella Cuccarini le ha sussurrato all’orecchio: “Non me lo aspettavo proprio, pensa ero convinto di arrivare al Serale”. Poi ha salutato Zerbi e anche a lui ha sussurrato qualcosa, che però non si è sentito perché intanto Maria parlava alla classe. Dopo è stato Rudy a riportare cosa gli ha detto Cricca: “Mi sta dicendo ‘proprio me?'”.

Non è un mistero il fatto che i due si fossero già incrociati: Cricca e Zerbi si sono conosciuti a Riccione. Il cantante eliminato si è esibito durante Deejay On Stage e Rudy lo ha notato proprio lì. Maria ha rivelato: “Quando ti ha visto mi ha telefonato”. Forse anche per questo Cricca non si aspettava di essere messo in sfida da Zerbi, pensava di godere della sua stima. Ma Rudy ha spiegato: “Hai avuto da settembre un obiettivo gigantesco su di te, ricordati ad agosto com’eri e vediti ora. Hai tutto davanti a te”. Il giovane ha risposto con un semplice “Speriamo”.