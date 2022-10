Amici 22 coppie: gli amori sbocciati e i fidanzati nella scuola

Ci sono già quattro coppie nella scuola di Amici 22. L’edizione è cominciata da un mese e mezzo circa ma è già tempo di parlare d’amore. Anzi, è da un bel po’ che è tempo di farlo! Nelle ultime settimane però si è intensificato il gossip anche grazie a Maria De Filippi, che si diverte sempre tanto a parlare delle love story che nascono in casetta. Quando i ragazzi vivevano nel residence e non sotto le telecamere riuscivano a volte a tenere nascosti gli amori. Da quando sono rinchiusi tutti insieme in casetta, sotto le telecamere h24, è decisamente impossibile farlo.

Ma anche le storie servono a far sognare il pubblico. D’altronde Amici di Maria De Filippi è un talent show: c’è la parte talent, ma resta anche uno show. Così tra liti per le pulizie e lezioni in sala prove stanno nascendo simpatie e primi amori. Chi è fidanzato con chi ad Amici 22? I primi a venire allo scoperto sono stati Rita e Niveo. Sebbene dalle prime anticipazioni sulla formazione della classe si parlasse di un flirt tra la ballerina e NDG, la realtà era ben altra. Magari qualcuno aveva fatto confusione sul nome! Rita e Niveo sono fidanzati ad Amici sin dai primi giorni, per cui è un flirt che forse è sbocciato prima dell’inizio e si è consolidato con la convivenza.

Poi è saltata fuori la coppia Mattia e Maddalena ad Amici 22. La scorsa settimana Maria ha mandato in onda il video dei loro primi baci e ormai non si nascondono più nel daytime. Tra coccole in sala relax e chiacchierate di supporto nel percorso, però, non mancano alcune incomprensioni. C’è stato un confronto in esclusiva su Witty che ha fatto emergere dubbi in questa coppia, ma tutto sembra essere stato superato.

La terza coppia svelata dalla De Filippi è quella formata da Megan e Gianmarco: stanno insieme ad Amici 22, sì anche loro. I due ballerini si sono avvicinati piano piano e anche fra loro sembra sia nato un tenero sentimento. Nella stessa puntata la conduttrice ha mostrato i video di Wax e Claudia insieme ad Amici. Sono alle prime tenerezze, inoltre il pubblico conosce l’ormai ex fidanzato di Claudia: Samuele Barbetta, che le aveva dedicato una coreografia al Serale.

Fidanzati e coppie di Amici 22 per ora terminano qui, ma nelle prossime settimane potrebbero sbocciare nuovi amori! O finire, ma speriamo di no.