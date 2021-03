Samuele Amici fidanzata, la dedica al Serale: sullo schermo è Claudia?

By

Samuele Barbetta di Amici 2021 ha stupito ancora una volta il pubblico con una sua coreografia. Stavolta è stata una coreografia davvero molto speciale, perché è stata una dedica alla fidanzata Claudia. Già nel corso dei daytime della settimana il ballerino aveva avanzato la richiesta di creare una coreografia su Mantieni il bacio di Michele Bravi, perché lo lega alla sua dolce metà. Una canzone molto speciale per lui quindi. La produzione ha acconsentito, Samuele ha potuto danzare questo pezzo al termine della seconda manche quando la sua squadra era al ballottaggio.

Veronica Peparini, la sua insegnante, ha annunciato la coreografia e subito Maria De Filippi ha raccontato al pubblico cosa c’era dietro. Quindi ha spiegato che questa coreografia era dedicata a Claudia, la fidanzata di Samuele, e che lui teneva molto al fatto che si dicesse. Una dedica che è arrivata forte e chiaro al pubblico a casa e di sicuro anche alla ragazza. Durante tutta l’esibizione del ballerino, sullo schermo c’era il disegno del volto di una ragazza e tanti si sono chiesti se la ragazza del disegno sullo schermo fosse proprio la fidanzata di Samuele di Amici. Ebbene, pare proprio di sì.

Sbirciando il profilo Instagram di Samuele, tra i profili seguiti c’è una ballerina di nome Claudia e tra le sue foto c’è proprio una che ricorda esattamente il disegno sullo schermo. Quindi pare proprio che quella ragazza fosse lei, una dedica d’amore speciale. Samuele ha voluto fortemente realizzare una coreografia per la sua fidanzata perché sente molto la sua mancanza. Ha danzato immaginando di avere lei al suo fianco, una figura immaginaria che prendeva per mano e portava insieme a lui per il palcoscenico.

Al termine della coreografia, Samuele ha simulato un bacio con la figura immaginaria e tenendo il viso tra le mani. Mentre lui lo faceva, sullo schermo è comparsa questa frase: “Ho ancora il tuo viso tra le mani, Claudia”. Così il pubblico ha scoperto il nome della fidanzata di Samuele Barbetta, dopo aver scoperto della sua esistenza in settimana. Adesso sappiamo anche che Claudia è la ragazza del disegno sullo schermo.