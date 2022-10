Mattia e Maddalena si sono baciati ad Amici 22. Un dettaglio già emerso con le anticipazioni nel corso della settimana appena terminata, ma solo oggi il pubblico ha visto le immagini in onda. Nella puntata di domenica 23 ottobre 2022 Maria De Filippi ha cominciato il suo gioco delle coppie. Si diverte sempre tanto con gli amori che sbocciano nella scuola, anche perché sono teneri e spensierati e questo lato piace molto al pubblico. Le ship sono già partite, insomma, e Maria è pronta a donare materiale ai fan e sostenitori delle nuove o future coppie di Amici 22.

Oggi ha chiamato al centro dello studio Mattia Zenzola, che è alla sua seconda esperienza nella scuola in seguito a un infortunio. L’anno scorso ha trovato un amico, anzi un fratello, ed è Christian Stefanelli. Quest’anno invece il ballerino di Raimondo Todaro potrebbe aver trovato l’amore ed è la ballerina Maddalena Svevi. Nel filmato in onda nella puntata di oggi sono stati montati momenti in cui i due si divertono a stuzzicarsi e giocano molto. Un gioco che fa già capire tutto: Mattia e Maddalena si piacciono molto.

Sta davvero nascendo un amore? Chi vivrà vedrà, nel frattempo c’è una tenera simpatia. Dopo essersi a lungo stuzzicati e cercati, Mattia e Maddalena si sono baciati ad Amici. I due erano molto in imbarazzo vedendo le immagini in puntata, Zenzola ha persino detto che non si aspettava questo filmato. Dovrebbe sapere, invece, come vanno le cose nel talent show… Entrambi hanno tentato di nascondere il viso dietro le mani, ma sbirciando il filmato sul grande schermo.

L’imbarazzo è stato spazzato via, così come la magia di un giovane amore che nasce, dall’intervento di Alessandra Celentano. Maria ha fatto notare che mentre tutti guardavano il filmato, la maestra era seria e fissa sul ballerino. Il motivo? Non le piaceva il pantalone che indossava. Questo perché Mattia ha preso parte a un compito di Megan nel quale la Celentano aveva richiesto uno specifico pantalone. Il ballerino ne ha indossato uno suo. Per questo, in barba alle dolcezze appena viste, la Celentano ha sanzionato Mattia ad Amici!

Quando Maria le ha dato la parola, infatti, la Celentano non ha minimamente commentato il video dei baci con Maddalena. No, anzi, è andata dritta al punto che le interessava: “Avrei una sanzione. Era stato richiesto e fatto un pantalone”. Quindi ha spiegato che nella coreografia aveva richiesto un certo tipo di abbigliamento. Ed era diverso da quello indossato: “Non con questo pantalone orrendo che ti sta malissimo”. Maria ha rivelato che il ballerino aveva chiesto sia a lei sia a Raimondo di cambiare pantalone, ma non ha avuto modo di chiederlo alla Celentano. “Tutto lo studio guardava il filmato, lei guardava il pantalone”, ha chiosato una divertita Maria.