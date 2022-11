Amici 22: Wax e Claudia si sono già lasciati. Il web non li perdona

Nel corso del Daytime di Amici 22 trasmesso questo pomeriggio, 4 novembre, su Canale 5, i telespettatori hanno assistito ad un siparietto per molti versi surreale che ha visto come protagonisti Wax e Claudia. I due concorrenti, infatti, hanno già deciso di prendere due strade diverse da un punto di vista prettamente sentimentale, e tutto ciò dopo solo una settimana di relazione (se così si può chiamare!).

Nella puntata odierna è andato in scena il confronto fra il cantante, a petto nudo in giardino, e la ballerina, comodamente seduta su uno dei divanetti della casetta. Prima di trasmettere le immagini della loro amara chiacchierata, la produzione ha voluto mettere l’acquolina in bocca ai fan della trasmissione rivelando in anteprima che tra i due alunni, da qualche giorno, fosse già calato il gelo.

Dopo che i due hanno iniziato volutamente ad evitarsi dentro la casetta, era dunque doveroso un tête-à-tête per chiarire un attimo le cose. Un pensieroso Wax si è dunque rivolto alla compagna con queste parole:

“Si è creato disagio perché sono cambiate delle cose da me verso di te che non ti piacciono. Perché magari ti do poco affetto. Pensavo anche tu la pensassi così. Quando hai voglia bene e quando non hai voglia niente.”

Lei, a questo punto, ha replicato con tono pacato ma allo stesso tempo molto diretto, dicendo “Esatto, sono d’accordissimo con te. Io dico, non ha voglia per quattro giorni, sono tanti”. Alla luce della risposta, Wax sembra aver subito capito che non ci fosse più trippa per gatti e ha quindi deciso di fare alla ragazza la domanda fatidica “Vuoi chiuderla qua? Basta che lo dici”.

Claudia, a quanto pare molto più lucida del suo ormai ex ragazzo, ha chiosato dicendo “Nel momento in cui non parliamo non abbiamo nessun tipo di niente. Come se non esistessimo l’uno per l’altra!”.

Sembra, insomma, che la liaison fra i due concorrenti sia arrivata ad un punto morto. Non pare che ci possa essere ulteriore spazio di discussione, nonostante i due praticamente non abbiano nemmeno avuto tempo di conoscersi in maniera più approfondita. Una relazione flash, quella fra Wax e Claudia, che si è attirata più di qualche sfottò da parte dei fan del programma.

L’ironia del web sulla coppia formata da Wax e Claudia

Viene davvero difficile pensare che quella nata all’interno di un programma come Amici appena un mese fa potesse effettivamente avere le fattezze di una relazione solida. D’altra parte, i primi veri baci, le prime coccole e le prime tenerezze fra i due erano stati svelati non più tardi di una settimana fa.

In neanche sette giorni, insomma, i due sono riusciti a fare scoppiare la scintilla di un sentimento e a farla spegnere, in men che non si dica. Un rapporto effimero che, proprio per come è andato a finire, è stato (bonariamente) criticato su Twitter. Sono in tanti gli utenti ad avere preso in giro i due e a scrivere che, vista la velocità con cui tutto è successo, non si erano nemmeno resi conto che stessero insieme. Qui sotto alcuni dei tweet più divertenti sul tema.

lo sapevo che non sarebbero durati AHAHAAHAHAH — mari; saw nic and ari (@pianetinsassi) November 4, 2022

Wax: “se vuoi chiuderla dimmelo e chiudiamo”

Claudia: “ma per me è già chiusa”

Wax: “ah”

SONO CADUTA A TERRA #amici22 pic.twitter.com/Q6mhQJkqSJ — layla???? (@Lara_is_here) November 4, 2022

WAX E CLAUDIA SONO STATI INSIEME NEANCHE TRE GIORNI GIÀ SI LASCIANO CHE CINEMA RAGAA✈️#amici22 pic.twitter.com/z7Pp613xJZ — ᴍᴀʀɪᴋᴀ????????????‍♀️ (@itssmarikaa) November 4, 2022