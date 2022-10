Maddalena e Mattia sono una coppia ad Amici 22 e come tutte le coppie, soprattutto agli inizi, non poteva mancare un po’ di maretta. In un video inedito pubblicato su Witty Tv è stato mostrato al pubblico un confronto tra i due ballerini dovuto a distacchi e dubbi. A notare un allontanamento è stata Maddalena, che ha chiesto così un confronto al fidanzato dopo giorni di silenzio. Così si sono appartati sul divanetto nella verandina della casetta.

La ballerina è partita seccata: “Dimmi, sono inca…ta”. Mattia era in difficoltà, non sapeva da dove iniziare per spiegare le sue sensazioni. Poi ha manifestato i suoi dubbi su Maddalena: “Io non voglio stare con una persona che magari non vuole stare veramente con me. O magari è presa dalla situazione, dal momento, dal fatto che siamo qui”. Ha aggiunto che questi pensieri sono nati a causa di alcuni atteggiamenti di lei. Maddalena si è arrabbiata ancor di più e ha smentito tutto:

“Un minimo credo mi conosci, viviamo insieme da un mese e mezzo. Sai che sono una persona sincera, sai il discorso che ti ho fatto, che sono qui per ballare e non voglio distrazioni. Ma appunto per questo, se io sento qualcosa e lo sentiamo entrambi che c’è qualcosa, se rinnego questa cosa è una distrazione. Se invece dovessi forzare o rinnegare una cosa sarebbe peggio. Non voglio che pensi queste cose, perché non è così”

Il discorso può risultare un po’ contorto, però nel suo essere contorto ha senso. Con queste parole Maddalena ha rassicurato Mattia. Il suo interesse è sincero e vuole dedicarsi anche al sentimento che sta nascendo fra loro, oltre che alla danza. Averlo in casetta e ignorarlo forse la distrarrebbe dalla danza più che averlo accanto. Mattia ha confermato che gli piace stare con lei e vuole che le cose vadano bene. A questo punto è stata Maddalena a lamentarsi di Mattia. Il motivo? Lui non si sarebbe ancora aperto e parlerebbe troppo poco nel rapporto. Queste le parole della ballerina:

“Quindi per elaborare questo pensiero sei stato lontano da me? Se non parli questa cosa succederà trecentomila volte. Tu devi parlare, devi dirmi quello che senti, che ti dà fastidio. Devi parlare, non parli mai. Non so niente di te, non ti conosco bene. Non ti posso dire realmente se penso che ci può essere qualcosa tra di noi se non ti conosco”

La ballerina non ha nascosto di sapere ancora molto poco del fidanzato e che per questo non saprebbe dire che gli piace veramente o meno. Al momento si basa su sensazioni e sulle poche cose che conosce di lui, ma vorrebbe conoscerlo molto meglio. Lo ha invitato quindi a parlare e ad aprirsi di più e Mattia ha concordato. Evidentemente ha riconosciuto questo suo difetto di parlare troppo poco e di chiudersi quando qualcosa non va. Adesso vuole impegnarsi perché tiene davvero alla ballerina. I dubbi sono andati via? Maddalena glielo ha chiesto, lui ha risposto così: “Mi fido dai”. Alla fine si è tutto concluso in un abbraccio e tanti baci. Il sereno è tornato: Mattia e Maddalena ad Amici 22 hanno affrontato così i primi dissapori. Superati, però, tant’è che nel daytime di oggi su Canale 5 erano più uniti che mai.