Amici 20 coppie, Lorella Cuccarini svela la sua preferita: i nomi a sorpresa

Sono nati tanti amori nella classe dell’edizione 2021 e la professoressa non ha mai perso occasione per fare un po’ di gossip, ma due ragazzi in particolare la emozionano…

Le coppie e i fidanzati di Amici 20 sono davvero tanti quest’anno, o almeno sembrano tanti perché si sanno. Negli anni passati infatti i ragazzi hanno sempre vissuto nel residence e solo in casetta si scoprivano poi tutti gli amori. A meno che alcuni di loro uscivano prima allo scoperto sui social. Ci sono stati in passato quindi tanti flirt di cui il pubblico non è mai venuto a conoscenza. Quest’anno invece tutto è diverso. A causa del Coronavirus, gli allievi hanno vissuto sin da subito sotto le telecamere della casetta e quindi gli amori sono sbocciati sotto gli occhi di tutti.

Proprio perché tutti ne sono a conoscenza, i professori hanno spesso lanciato gossip anche in puntata. Una in particolare lo ha fatto ed è Lorella Cuccarini. La nuova insegnante di danza si è subito mostrata molto appassionata a questo tema, si è emozionata con i giovani allievi e lo ha detto in puntata. Una volta ha messo in difficoltà Enula con Alessandro. Sono loro infatti una delle coppie di Amici 2020/2021, l’ultima a essersi formata e che è ancora un po’ in fase di conoscenza. I primi a fidanzarsi sono stati Aka7even e Martina, anche se hanno avuto una storia davvero tumultuosa.

Piano piano si sono avvicinati anche Rosa e Deddy, che oggi fanno coppia fissa e non si nascondono. E poi ci sono, dalle prime settimane, Sangiovanni e Giulia: loro sono i preferiti del pubblico a casa, lui ha anche ammesso di essersi innamorato. Ma Lorella sarà d’accordo con i fan? Ebbene no. Qualcuno oggi le ha chiesto su Instagram quale tra le tante coppie è la sua preferita. La professoressa ha risposto volentieri a questa domanda, senza timore. E questa la sua risposta: “Di tutti gli amori della scuola penso Rosa e Deddy, perché sono proprio carini insieme!”.

Insomma, a fare breccia nel suo cuore sono stati la sua allieva e il cantante di Rudy Zerbi. Forse anche perché sono quelli che si sono messi più in gioco e si nascondo meno? Rosa e Deddy infatti, oltre a divertirsi su Prime Video, hanno creato e ballato in studio una coreografia tutta loro.