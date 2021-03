Amici, Sangiovanni: “Quando ho capito di essere innamorato di Giulia”

Sangiovanni e Giulia di Amici 20 sono una delle coppie più amate di questa edizione. Su Twitter sono tanti a tifare per loro, sia come coppia sia come singoli nella competizione del talent show. Se si potessero incoronare tre vincitori, pare che molti incoronerebbero Sangiovanni, Giulia e Samuele. Di sicuro sono fra i tre concorrenti più amati di quest’anno. Per questo i complimenti che si sono scambiati oggi nella puntata di Amici Specials su Prime Video hanno emozionato tantissimi fan sui social. Ma c’è stato un momento più di tutti che ha colpito e rapito il pubblico: quello in cui Sangiovanni ha raccontato il momento in cui ha capito di essere innamorato di Giulia.

Tra alti e bassi i due non riescono a stare separati e sembra sia nato un sentimento tenero e sincero. Per questo Sangiovanni non ha avuto dubbi quando ha dovuto fare il nome della persona che gli mancherebbe più di tutti nella scuola. Ha fatto il nome di Giulia, convinto e senza esitare – al contrario di un’altra coppia che ha discusso a causa di questa domanda -. Quindi ha spiegato che sarebbe naturale sentire la mancanza di Giulia più che degli altri, perché hanno vissuto molti momenti e condiviso molte emozioni:

“È la persona con cui ho condiviso più cose, più emozioni, più tempo insieme. Nel bene e nel male dopo emozioni forti che si sono provate è normale che mi mancherebbe”

A fine incontro, Maria ha fatto un’altra domanda un po’ scomoda, tra le tante fatte nell’episodio di oggi. Ha chiesto chi sarebbero i quattro finalisti per ognuno di loro. Sangiovanni ha fatto due finali: una secondo il suo gusto e una più obiettiva. In entrambe ha messo sé stesso, Samuele e Enula. Poi in quella personale il quarto nome è stata Giulia, nell’altra Alessandro. Maria ha chiesto spiegazioni, ha domandato se ha fatto il nome di Giulia per simpatia e basta. Sangiovanni ha risposto di no, non si trattava solo di simpatia, ma riconosce che anche Alessandro merita tanto la finale. Quindi parlando della ballerina si è ritrovato a rivelare quando ha capito di essere innamorato di Giulia:

“C’è stato un giorno in particolare in cui ho detto forse mi sono innamorato di lei. No, non di come balla. C’è stato un momento preciso in cui è salita sul palco e ho detto mi sto innamorando a guardarla. Era una cosa folle, era un’altra cosa”

Ci sono stati altri momenti che gli hanno fatto lo stesso effetto, ma la prima volta è stata una percezione molto più forte. “Che cosa sarà mai”, ha pensato in quel momento. Maria ha fatto notare che aveva detto una cosa molto forte, quindi Sangiovanni, un po’ imbarazzato, ha detto che in realtà si innamora tutti i giorni delle persone. “Ha distrutto tutto”, ha mormorato Leonardo divertito e altrettanto ha detto Maria. Ma era evidente che il cantante di Lady fosse un po’ in imbarazzo a parlare di queste cose davanti a tutti. Come è altrettanto evidente che con Giulia sia nato un sentimento molto forte.