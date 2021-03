Amici, Sangiovanni e Giulia di nuovo insieme: un gesto fa discutere

News su Sangiovanni e Giulia di Amici 20: è tornato il sereno fra i due. Negli ultimi daytime sembravano più vicini, in effetti, ma mancavano dei tasselli dopo la rottura. I fan quindi erano un po’ spaesati e soprattutto in trepidante attesa di scoprire cosa fosse successo e come si sono riavvicinati. In realtà pare che non si siano mai allontanati del tutto. Sangiovanni si è sempre mostrato interessato a Giulia Stabile, anche nei giorni dopo la rottura voleva sapere come stava e lo ha chiesto a Enula. Con quest’ultima si è anche confidato dicendo che lui prova ancora qualcosa per lei, ma che non voleva tornare al punto di prima. Lui sarebbe corso subito ad abbracciare Giulia, ma si è trattenuto.

Sangiovanni aveva deciso di interrompere la relazione solo per evitare di ritrovarsi a discutere fino alle cinque del mattino di gelosie. Enula però gli ha fatto notare che serve a poco se tanto rimangono svegli fino a tarda notte ugualmente, anche se non passano il tempo insieme. La cantante di Auricolari ha anche fatto ragionare Sangiovanni sul fatto che Giulia stia ottenendo risultati nella scuola, quindi non è vero che perde tempo pensando a lui. Forse anche grazie alle parole di Enula, che era stata la causa scatenante della gelosia di Giulia, Sangiovanni si è riavvicinato alla ballerina. I due si sono ritrovati abbracciati sugli scaloni, lui all’inizio è rimasto sulle sue ma alla fine ha ceduto e si sono baciati.

Subito dopo il bacio però si è dileguato, si è alzato ed è andato via. Senza dire nulla. “Io non lo capisco sto ragazzo”, ha esclamato Giulia rimanendo sola. Questo gesto di Sangiovanni ha fatto discutere su Twitter. Non tutti hanno gradito e qualcuno ha scritto che al posto di Giulia non avrebbe reagito bene. Ma tornando al daytime, il giorno dopo questo bacio ce ne sono stati altri! Giulia ha raggiunto Sangiovanni in veranda, si sono scambiati qualche sguardo e poi si sono avvicinati. “Quel dannato bacio”, ha sussurrato Sangiovanni prima di prendere Giulia e baciarla ancora. Insomma, sembra proprio che questi due ragazzi siano due calamite che si attraggono e non riescono a stare lontani.

A nulla servono i buoni propositi di Sangiovanni di volersi dedicare solo al percorso nella scuola e alla musica, senza distrazioni. Pare chiaro che ormai Giulia abbia fatto centro nel cuore del cantante: non riescono più a stare lontano l’uno dall’altra. Per la gioia dei loro fan, che sono davvero moltissimi e fanno il tifo per questa coppia sin dall’inizio di Amici 20. Possiamo quindi dire che Sangiovanni e Giulia sono tornati insieme? O ci saranno ulteriori sorprese nei prossimi daytime?

se un ragazzo si fosse alzato e se fosse andato mentre mi stava baciando, io non lo guardavo nemmeno più in faccia comunque. giusto per dirlo #Amici20 pic.twitter.com/5JIEPogYlr — mishᴺ????????; 68% (@outxsid3) March 2, 2021

‘anche guardarla adesso, ceh andrei lì e la bacerei tantissimo’

QUESTO È SANGIO, NOSTRO SOTTONE❤️ #Amici20 pic.twitter.com/cuhcJgBYhN — carmengiugliano (@carmengiuglian3) March 2, 2021