Amici, Sangiovanni e Giulia si sono lasciati: c’entra Enula, è davvero finita?

Sangiovanni e Giulia di Amici si sono lasciati? Così sembra. Il daytime di oggi ha deluso molto i fan dei due allievi della scuola di Canale 5. Che forse avrebbero preferito non vedere la coppia nelle strisce quotidiane: sarebbe stato un segnale del fatto che tutto procedesse per il meglio. Invece ci sono stati importanti risvolti negli ultimi giorni. Dopo la puntata di sabato Giulia Stabile si è sfogata con Alessandro dopo aver visto Sangiovanni ed Enula vicini, più del solito. Un rapporto che pare sia nato un po’ all’improvviso e per questo Giulia ha iniziato a manifestare delle insicurezze. Il cantante si è accorto che qualcosa non andava bene, ma non ha apprezzato il fatto che Giulia ne abbia parlato prima con altri che con lui.

Quando però la ballerina ha trovato il coraggio di aprirsi con lui, Sangiovanni ha sminuito la questione. Anziché rassicurare Giulia, il cantante le ha subito detto che erano questioni di poco conto e che soprattutto la sua gelosia era immotivata. Anzi, ha anche tagliato corto dicendo che erano le cinque meno un quarto di mattina e non era possibile stare a discutere di questo. Si è girato dall’altra parte e si è addormentato. Dopo un po’ Giulia è andata via e il giorno dopo sono stati distanti. Lei però non ha smesso di pensare a lui, preparandogli anche una tisana perché aveva un calo di voce. Un gesto distensivo che però non ha portato a un confronto con Sangiovanni.

In serata quindi Giulia lo ha raggiunto spiegando che il loro allontanamento stavolta era diverso dal solito e questo la faceva stare male. Ha ribadito che era infastidita dal rapporto con Enula perché aveva timore che lui potesse stare meglio con altre persone che con lei. Sangiovanni le ha detto che la gelosia verso Enula era assurda anche perché la loro affinità è assolutamente in amicizia, come fratello e sorella quasi. Poi ha iniziato a fare un discorso che ha portato a un finale inaspettato per i fan:

“Io provo le stesse cose di prima quando ti guardo. La cosa che più mi faceva star bene di te era la tranquillità che mi davi, la leggerezza, la serenità. Ultimamente questa cosa che era fondamentale si è persa nel nulla. Io non vedo più tranquillità tra me e te”

Per lui parlare fino alle cinque di notte della gelosia, immotivata, non è concepibile. Lui è ad Amici 20 per la musica, per fare musica e vuole addormentarsi la sera stremato da una giornata di lavoro. E non dalle litigate con la fidanzata. Sangiovanni aveva fatto un discorso simile già agli inizi della storia, per cui i fan non dovrebbero essere sorpresi più di tanto. “Per me c’è la musica, io sono qua per questo. E per te deve essere lo stesso. Devi ballare Giulia, è tre volte più importante che parlare con me di una ca…ta del genere”, ha aggiunto.

Giulia non era d’accordo, lei dice di essere concentrata sulla danza e sul suo percorso. Dedica del tempo a Sangiovanni quando non ha altri impegni. Non erano sulla stessa linea d’onda su questo argomento, ma alla fine Sangiovanni ha preso la sua decisione. Giulia stava andando via, Sangiovanni l’ha richiamata e l’ha abbracciata. Stringendola forte le ha sussurrato: “Ricordati che anche questa cosa non è per il tuo male. Non ho mai voluto farti del male”. Ci sono possibilità di ricucire lo strappo oppure Sangiovanni ha lasciato Giulia definitivamente?