Nuovo episodio di Amici Specials su Amazon Prime Video. La puntata numero tre di martedì 16 marzo 2021 è stata inaugurata dal ballerino Tommaso, chiamato al centro da Maria De Filippi. La conduttrice ha letto i pensieri scritti dagli allievi dopo aver scoperto di essere arrivati al Serale, e ci sono arrivati tutti. Tommaso ha parlato della sua carriera nel pattinaggio, ha iniziato a tre anni ed è entrato a far parte della nazionale. Si allevava tutto il giorno, tutti i giorni e ha vinto per tre anni consecutivi gli europei. A un passo dai mondiali, Tommaso ha deciso di lasciare per la danza. I suoi genitori, pattinatori, non hanno preso bene questa scelta ma alla fine lo hanno capito.

Il ballerino ha anche scritto delle bellissime parole per i suoi compagni di viaggio, in particolare a Martina con cui ha costruito una bellissima amicizia. Ha dedicato un pensiero speciale anche a Enula, Ibla e Leonardo, ma non ha dimenticato di scrivere cose positive anche sugli altri. Maria poi gli ha chiesto di elencare i difetti degli altri, quindi chi secondo lui è il più falso, magari che si fa condizionare dalle telecamere. Tommaso ha fatto il nome di Alessandro. “Tiene di più a come viene visto”, ha concordato Martina. Secondo Sangiovanni invece Alessandro si controllerebbe per il bene di chi ha di fronte, Ibla invece pensa che il ballerino a volte si trattenga per far sì che la rabbia non prenda il sopravvento. Alessandro ha confermato:

“Non mi piace far vedere questo lato di me, mi partono i cinque minuti quando mi arrabbio e non controllo le emozioni. Ho paura di non controllarmi e fare delle figuracce assurde, sono capitate in passato”

Sangiovanni e Rosa non erano d’accordo, secondo loro una persona dovrebbe mostrarsi per come è in tutto e per tutto. Ma Alessandro ha spiegato che è un lavoro che ha fatto su sé stesso già prima di Amici 20, non ha a che fare con il programma. “Lo faccio per me stesso, è una cosa che non accetto di me stesso”, ha aggiunto, spiegando che comunque anche nella vita bisognerebbe controllarsi in alcuni casi. Quindi ha ancora raccontato che fino a qualche anno fa nelle discussioni lui urlava e non si confrontava, non lasciava parlare le persone e questo lato di sé non gli piaceva. Una spiegazione molto chiara e soprattutto con un senso ben preciso, ma Rosa non era completamente convinta.

Maria ha cambiato discorso: in questo terzo episodio di Amici su Prime Video ha chiesto chi pensa di poter vincere Amici. Hanno alzato la mano Rosa, Raffaele, Gaia, Sangiovanni, Tancredi, Esa, Alessandro, Ibla, Aka7even, Enula e Leonardo. Quindi ognuno di loro ha spiegato perché potrebbe vincere. Giulia ha detto che vorrebbe vincere, ma che non vincerà perché secondo lei vincerà Samuele. Un altro nome gettonato per la vittoria del circuito danza è stato Tommaso. Poi Maria ha chiesto a tutti il nome della persona di cui sentirebbero più la mancanza, in caso di eliminazione. Samuele ha fatto il nome di Giulia, che non è riuscita a scegliere tra due persone – probabilmente Sangiovanni e Samuele -.

Tommaso sentirebbe la mancanza di Martina, mentre Sangiovanni ha fatto il nome di Giulia – a cui poi ha fatto una dichiarazione d’amore -. Ma anche Samuele gli mancherebbe molto, lo reputa “un qualcosa a parte, un predestinato a diventare qualcosa”. A Esa e Tancredi mancherebbe Aka, ad Alessandro Enula ma anche Leonardo. Martina anche aveva più persone, la prima è Tommaso. Ovviamente Maria ha aperto un dibattito su questo punto, facendo notare che ci sono tante discussioni tra Martina e Aka per il ballerino. Aka ha fatto il nome di Martina senza pensarci. Enula invece non vorrebbe l’eliminazione di Alessandro, ma anche di Leonardo. Quest’ultimo infine ha fatto i nomi di Enula e Tommaso.

Ultima domanda di Maria: fare i nomi dei quattro finalisti, per gusto. Sangiovanni ha scelto lui, Samuele, Giulia e Enula. Se dovesse essere una finale obiettiva invece sostituirebbe Giulia con Alessandro. Per Tancredi sarebbero lui, Aka, Samuele. Samuele ha fatto i nomi di Sangiovanni, Giulia, lui e Leonardo. Per Ibla la finale dei sogni sarebbe lei, Raffaele, Samuele e Giulia.