Amici Prime Video, Aka7even deluso da Martina: c’entra Tommaso, la lite

Nel nuovo episodio Specials con Maria De Filippi ci sono state domande un po’ scomode per gli allievi: la risposta della ballerina non convince

Nella puntata di Amici Specials su Prime Video di oggi è andata in scena una nuova lite tra Aka7even e Martina. Da un po’ di settimane ormai sembrava che le cose tra loro andassero meglio, ma in realtà gli scontri ci sono stati, semplicemente non sono andati in onda. Maria De Filippi oggi ha spiegato infatti che ci sono ore e ore di litigate tra i due a causa del ballerino Tommaso. Martina infatti ha un’amicizia molto stretta con lui e spesso è causa di scontro con Aka7even, che si sente messo da parte dalla sua fidanzata. Sempre Maria ha svelato che Martina vorrebbe anche dormire nella stessa stanza di Tommaso, perché questo le dà sicurezza. Insomma, è nata un’amicizia forte e profonda tra Martina e Tommaso, al punto che lei lo ha preferito ad Aka7even.

Maria ha chiesto agli allievi, radunati in studio a cerchio anche nell’episodio di oggi, chi è il compagno di cui sentirebbero la mancanza in caso di eliminazione. Martina ha titubato inizialmente, ma l’impressione è che non sapesse come fare il nome di Tommaso senza ferire Aka. Era chiaro quindi che volesse fare il nome del ballerino e infatti lo ha fatto. “E poi c’è lui”, ha detto rivolgendosi ad Aka. Ha fatto anche i nomi di Rosa e Giulia, sue compagne di stanza. Maria ha fatto notare che il primo nome era Tommaso e quindi le ha chiesto di spiegare perché vorrebbe dormire nella stanza del ballerino, oltre a spiegare che questa cosa è stata oggetto di una lunga discussione tra Martina e Aka.

Aka7even lì per lì non sembrava aver accusato il colpo, ma appena è rientrato in casetta era evidentemente amareggiato. Il cantante si è diretto in camera senza guardare in faccia a nessuno. Esa si è accorto che il suo amico avesse preso male la scelta di Martina, quindi lo ha raggiunto. Gli ha detto di non prendersela, di non arrabbiarsi su queste cose perché si tratta di un’amicizia e non è allo stesso piano di un rapporto sentimentale. Aka non era d’accordo:

“Dai, ha fatto anche la finta indecisa. Ma come che te frega?! Non puoi proprio metterle in confronto, in modo regolare. C’è qualcosa che non va. Sono deluso, è diverso da inca…to”

Poi ha raggiunto gli altri in veranda, confidando a Leonardo e Sangiovanni che se Martina tiene più a un’altra persona che a lui probabilmente qualcosa non va. Sangiovanni ha risposto che dopo tutto ciò che è successo era palese. A questo punto Aka ha ascoltato il consiglio di Esa e ne ha parlato direttamente con Martina. A lei non ha nascosto di esserci rimasto male. Si aspettava che lei avrebbe fatto il nome di Tommaso, ma in fondo sperava che facesse il suo. Per la ballerina non era successo nulla di cui parlare, anzi le ha dato fastidio vederlo arrabbiato per una cosa del genere. Quindi gli ha spiegato il suo punto di vista:

“Un amico è un amico. Se dovesse uscire lui mi si spezzerebbe il cuore, ma completamente. Perché ormai è una parte di me fondamentale. Se dovessi uscire tu mi si spezzerebbe ancora di più il cuore, sei stato una parte fondamentale. Ti ho sempre detto che non ho mai avuto un’amicizia, non ho mai avuto un’amica femmina immagina un amico maschio. Non ho mai avuto una figura del genere, per me è importante. Non ti entra in testa”

Infine, Martina ha invitato Aka7even a cambiare mentalità perché non c’era motivo di perdere la testa per questa cosa. Sul Web però sembrano tutti dalla parte di Aka: secondo molti, infatti, Martina non sarebbe realmente presa dal cantante.

E voi credete ancora che martina provi veramente amore per aka? #Amici20 https://t.co/PFqD1LpJDy — Marty (@Marty69351420) March 16, 2021

ma perché aka continua a stare con martina? lei non la vedo per niente interessata #Amici20 — milkovich (@biglittleliees) March 16, 2021

Cioè Martina livello crush che voleva dormire in stanza con Tommaso ma di che stiamo parlando raga aiuto ma cosa è beautiful o amici? #Amici20 — les???? (@owlthelight) March 16, 2021