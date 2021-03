Amici Prime Video, Deddy e Rosa show: “Ma è una str..”, e Maria se la ride

Nel secondo episodio Specials su Amazon la coppia è stata chiamata al centro per leggere cosa hanno scritto l’uno sull’altro e non solo

Uno dei momenti più divertenti del secondo episodio di Amici Specials su Prime Video ha visto protagonisti Deddy e Rosa. Maria De Filippi ha proposto agli allievi di parlare delle loro paure in vista del Serale ma anche di scrivere pregi e difetti degli altri. Naturalmente la conduttrice aveva già letto tutti i fogli, quindi ha saputo gestire al meglio tutti i momenti. Ha quindi chiesto a Deddy e Rosa di raggiungere insieme il centro del cerchio con le sedie e hanno letto cosa hanno scritto. Uno di fronte all’altro. Se in un primo momento sembrava un momento romantico e dolce tra due giovani innamorati, alla fine si è rivelato invece un momento anche esilarante. Insomma, è andato in scena un vero e proprio Deddy e Rosa show in Amici Specials!

Appena si sono seduti al centro hanno subito fatto un paio di battute: “Apriamo la busta” ha detto lui, “Non sei la mia scelta” ha detto lei. E già qui le risate non sono mancate. Quindi Maria li ha invitati a leggere cosa hanno scritto sui loro fogli nel secondo speciale di Amici su Prime Video. Deddy ha ammesso di aver paura di non riuscire ad andare al Serale perché non sarebbe stata una vera rivincita per lui. Ha parlato della convivenza con gli altri, che inizialmente non è stata facile ma poi si sono trovati. Non sa chi è stato sincero con lui e chi no, chi rivedrà e chi no. E quindi è passato a parlare di Rosa: “L’unica su cui voglio dilungarmi è Rosa. All’apparenza arrogante, stava antipatica pure a me”.

Poi l’ha conosciuta meglio e pensa di lei solo cose belle: l’ha descritta come una persona sensibile e fragile, matura ed empatica e disposta ad aiutare sempre gli altri. Deddy ha raccontato di aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi con l’obiettivo di crescere e cantare, poi ha conosciuto Rosa e gli ha fatto solo del bene. “Mi fa stare bene, mi dà quella leggerezza per affrontare un percorso complicato ma estremamente bello”, ha aggiunto. Dopo queste parole dolci ha aggiunto che però valgono solo quando vanno d’accordo, perché in realtà sono entrambi permalosi e orgogliosi e quindi litigano spesso.

Quindi è arrivato il turno di Rosa, che anche ha parlato della sua paura di non arrivare al Serale. Ma ha scritto che nulla la fermerà davanti al suo obiettivo e che avrebbe avrebbe continuato a dare il massimo. Niente e nessuno potrà impedirle di raggiungere il suo obiettivo. Ha letto i pregi e i difetti scritti su Deddy. “Pregi: è il mio fidanzato”, ha detto Rosa. E dopo le sue parole è scattata una risata generale di tutti! Anche Maria ha sottolineato più volte questa frase e non ha trattenuto le risate. Ma non è finita qui, perché se nei pregi ha scritto solo che è il suo fidanzato nei difetti si è in realtà dilungata un po’ di più. “Orgoglioso, testardo, insicuro, vuole fare il f..o pur sapendo che il più delle volte è una maschera, paranoico”, questo l’elenco di Rosa.

Deddy ha notato che nei pregi si è limitata ma nei difetti no, ma soprattutto ha notato che invece sugli altri Rosa ha scritto tanti pregi! E in effetti è andata proprio così, perché Rosa ha scritto molte cose belle su alcuni suoi compagni. Sugli altri sì, su Deddy ha scherzato. Quindi il cantante ha esclamato: “Ma questa è una str…za!”. Tutto si è sviluppato sul piano del gioco e dello scherzo, è stato un momento molto divertente di questo episodio di Amici Specials su Prime Video. Tornati al loro posto, col sorriso e divertiti, Rosa ha mormorato qualcosa ma Deddy evitava il contatto dicendo: “Non mi toccare”.