Amici Specials 9 marzo 2021: giochi, confronti e cose mai dette prima

Secondo episodio di Amici Specials su Prime Video: martedì 9 marzo 2021 è stato pubblicato il secondo appuntamento con lo speciale in studio con Maria De Filippi. Anche oggi gli allievi erano riuniti in cerchio davanti alla conduttrice, che però non ha cominciato oggi con la lettura dei diari. Ha proposto invece a cantanti e ballerini di giocare a Obbligo e Verità. Sangiovanni e Enula si sono interrogati a vicenda: Enula ha scelto Verità e ha ammesso di pensare di vincere il programma. Sangiovanni ha optato per l’obbligo e ha cantato Con(torta), ma non ricordando il testo ha usato quello della sua Tutta la notte.

Tommaso ha scelto Samuele: fare i giri alla seconda o rivelare la persona che gli dà più fastidio. Con grande dispiacere degli amanti delle dinamiche, il ballerino ha scelto l’obbligo: niente nome della persona che gli dà fastidio, quindi. Il gioco è andato avanti in un clima sereno e giocoso, i ragazzi si sono divertiti e anche Maria, che ha chiesto poi di fare una “gara tra i più prestanti”. Sono usciti fuori i nomi di Tommaso e Alessandro: una gara di plank, vinta dal primo. Poi si sono sfidati anche Sangiovanni e Aka7even, reputati le più “pippe”: ha ceduto per prim0 Aka dopo due minuti e mezzo.

Questa seconda puntata di Amici Specials è stata registrata il giorno prima della consegna delle prime maglie (si conoscono da ieri tutti gli ammessi) e gli allievi hanno scritto pensieri sul Serale. Hanno anche scritto pregi e difetti degli altri compagni e tutti sono d’accordo sul difetto di Sangiovanni: non sa gestire la rabbia. Esa ha ammesso di esserci rimasto male perché nessuno dei suoi compagni lo ha incluso nella classifica. Si riferiva alla classifica fatta dai cantanti sui sei meritevoli di prendere la maglia.

Serena non ha nascosto una cosa che avrebbe da dire ai suoi compagni: “Perché non mi dimostrano di avere stima nei miei confronti?”. Non si sente stimata dagli altri, il suo nome non viene fatto quasi mai quando si parla di allievi meritevoli. Samuele ha ipotizzato che potrebbe essere una questione di gusti, e quelli non sono sindacabili. Le ha dato dei consigli e le ha detto di cercare il confronto con gli altri, anziché cercare approvazione e stima. Martina come lei non viene inserita nelle classifiche, ma sa che è una questione di gusti e sembra vivere meglio la situazione.

Deddy e Rosa hanno letto i loro pensieri uno di fronte all’altro. Ci sono stati momenti esilaranti fra i due, poi Rosa ha letto i pregi e i difetti che ha attribuito ad altri allievi. In particolare su Raffaele, Alessandro e Samuele. Maria ha sottolineato che ciò che ha scritto su Raffaele, ovvero che spesso non dice ciò che pensa, è un parere diffuso. Stessa cosa è successa con Samuele, che secondo molti sta troppo sulle sue. Anche Aka7even e Martina sono arrivati insieme al centro del cerchio, davanti a Maria. La ballerina ha scritto delle bellissime parole su Aka, ma anche su Tommaso e Enula.

Su Enula c’erano due pensieri largamente condivisi: che non riesce a prendere decisioni a causa della sua insicurezza, sia su sé stessa sia sugli altri, e poi c’è chi pensa che non voglia esporsi. Enula ha replicato così: “Non è per non esporsi, è per non ferire. Chi sono io per prendere decisioni che vanno a pesare sul futuro di qualcuno”. Si è aperta una discussione su questo punto che ha coinvolto più persone, perché in tanti già da tempo nei daytime hanno evidenziato questo non sbilanciarsi di Enula.

Anche Sangiovanni è finito al centro per ascoltare pregi e difetti elencati dai suoi compagni: la rabbia e l’essere permaloso sono andati per la maggiore nei difetti. In compenso hanno detto cose molto belle su di lui. Sia come artista sia come persona. Giulia ha raccontato un episodio che le è rimasto impresso di lui: quando ha aiutato Martina in un momento di sconforto. Tancredi è rimasto un po’ in disparte oggi perché sente di non conoscere bene tutti, ma Maria ha letto comunque ciò che ha scritto. E pare abbia fatto comunque centro, nonostante sia nella scuola da poco tempo.

Si è aperta una discussione su Gaia, che si è lamentata del fatto che molti pensano che sarebbe un’ingiustizia vedere lei al Serale e non altri. Leonardo ha spiegato che non sarebbe stata un’ingiustizia né che sia colpa di Gaia, ma che non ha partecipato a tutte le classifiche come hanno fatto gli altri. “Io penso di avere tutte le carte in regola”, ha ribattuto Gaia. Quindi Leonardo ha ribadito il suo pensiero, ovvero che non è colpa di Gaia ma riguarda dei fatti oggettivi. Anche secondo Sangiovanni Gaia non sarebbe pronta per il Serale, perché ha da lavorare ancora tanto su sé stessa e il tempo a disposizione era poco. A differenza di tutti gli altri che invece hanno lavorato di più e raggiunto determinati obiettivi. Aka7even non ha nascosto di pensarla più o meno come Leonardo e Sangiovanni.