Concorrenti Serale Amici 2021, chi ci sarà: tutti i nomi degli ammessi

Tutti i concorrenti del Serale di Amici 20 sono stati scelti. Oggi è stata registrata l’ultima puntata del pomeridiano, che andrà in onda sabato 13 marzo 2021. Se in un primo momento gli allievi avevano tirato un sospiro di sollievo scoprendo che non c’era un numero limitato di posti disponibili, negli ultimi giorni le cose sembravano essere cambiate. Tutto d’un tratto infatti sia i professori sia esperti esterni alla scuola hanno fatto una serie di classifiche sui ragazzi. E Rudy Zerbi ha proposto di far valere i pareri esterni, quindi di eliminare gli ultimi in classifica: due per il canto. Alessandra Celentano ha chiesto di fare la stessa cosa per i ballerini: un eliminato, in questo caso.

Nessuna delle due proposte ha messo d’accordo però le due commissioni. Veronica Peparini, Lorella Cuccarini, Arisa e Anna Pettinelli hanno detto no. Quindi i professori hanno scelto, ognuno per i propri allievi. Chi sono i concorrenti ammessi al Serale di Amici 2021? La risposta è tutti, come riportato dal Vicolo delle News. Oggi non hanno eliminato nessuno, per cui la classe ha raggiunto compatta la fase finale del talent show. Qualcuno aveva iniziato a pensare di non potercela fare, di essere fuori dai giochi dopo le proposte dei professori. Leonardo, Tommaso e Serena erano i più preoccupati viste le idee dei loro insegnanti, ovvero Zerbi e Celentano.

Alla fine però sono stati tutti ammessi al Serale di Amici 20. Nessuno ha dovuto lasciare la scuola a un passo dalla fase più ambita da chi decide di partecipare al talent show. Nella puntata registrata oggi Maria ha invitato uno per uno gli allievi a esibirsi e i professori hanno scelto se mandare l’allievo in questione al Serale oppure eliminarlo. Dopo le esibizioni tutti i cantanti e i ballerini hanno indossato la maglia d’oro. Tutto è andato come previsto e come sperato sin dalle prime news: senza limiti di posti c’era speranza per tutti.

La prima puntata del Serale andrà in onda tra due settimane. Per quanto riguarda il meccanismo invece non ci sono novità: nella puntata di oggi Maria ha detto che faranno sapere al più presto. Di seguito quindi gli elenchi con i nomi di cantanti e ballerini del Serale di Amici 20.

Tutti i cantanti ammessi al Serale di Amici 20

Aka7even

Deddy

Enula

Esa

Gaia

Ibla

Leonardo

Raffaele

Sangiovanni

Tancredi

Concorrenti Serale Amici, i nomi dei ballerini ammessi all’edizione 2021