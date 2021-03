Serale Amici 20, la data d’inizio ufficiale e i primi concorrenti ammessi

Maria De Filippi ha fatto un importantissimo annuncio agli allievi nella puntata di sabato 6 marzo 2021 di Amici 20: quando inizia il Serale. Non ci sono più dubbi ormai e non servirà aspettare il promo pubblicitario in rotazione su Canale 5. La conduttrice infatti ha fatto il punto della situazione oggi che è il penultimo appuntamento con il pomeridiano. Ben presto quindi, come succede in ogni edizione, Amici di Maria De Filippi non andrà più in onda nel pomeriggio del sabato ma bensì in prima serata. Ci sono ancora tanti punti interrogativi sul Serale di Amici 20 e fino a oggi Maria non ha svelato molto: tutto rimane avvolto nel mistero, per esempio sul meccanismo e sui giudici.

La data d’inizio ufficiale del Serale di Amici è sabato 20 marzo 2021. Maria infatti ha svelato che oggi è stato il penultimo appuntamento con il pomeridiano, per cui sabato prossimo, 13 marzo, andrà in onda l’ultimo. A partire dal 20 marzo non ci sarà più il pomeridiano e si andrà in scena il sabato sera, come di consueto da qualche anno ormai. Fino a qualche giorno fa c’era ancora un po’ di incertezza su quando inizierà il Serale di Amici 20. Si mormorava di metà marzo, in partenza in settimana per poi spostarsi al sabato. Poi si è vociferato di sabato 27 e infine del penultimo sabato del mese, come è stato confermato oggi.

Il 20 marzo 2021 inizierà il Serale di Amici 20, ma chi ci sarà? Sui concorrenti ammessi c’è qualche ombra ancora. Inizialmente la conduttrice aveva svelato che non c’è un limite di posti per il Serale: sono i professori a decidere chi merita e chi no. Oggi però qualcosa sembra essere cambiato. Rudy Zerbi ha proposto infatti di sommare tutte le classifiche fatte fino a oggi dagli esperti esterni alla scuola e di eliminare gli ultimi due classificati. Come anche di assicurare il Serale ai primi tre in classifica. Anna Pettinelli e Arisa hanno accettato questa proposta a metà, ovvero solo l’ammissione dei primi tre concorrenti al Serale di Amici 20.

Quindi nella puntata di sabato 6 marzo sono stati ammessi Enula, Sangiovanni e Gaia. Anche i ballerini si sono esibiti davanti a Giuliano Peparini per una classifica determinante: i primi due hanno indossato la felpa d’oro e nessuno potrà togliergliela. Peparini ha promosso Samuele e Rosa. Quindi al momento ci sono cinque concorrenti ammessi al Serale di Amici 20: ci saranno eliminazioni sabato prossimo oppure alla fine saranno tutti ammessi?