Amici, Alessandro bacia Enula a sorpresa: “Ci dice qualcosa?”, la reazione

Il bacio tra Alessandro ed Enula ad Amici 20 durante la coreografia è avvenuto in modo inaspettato! Le anticipazioni avevano già annunciato questo momento, ma vederlo nel daytime su Canale 5 è stato diverso. Anche perché da ciò che si era vociferato l’impressione era che Maria De Filippi ammettesse in studio che non voleva parlarne, su richiesta di Enula. Nulla di tutto ciò però è avvenuto, non si sa se questa scena sia stata tagliata in fase di montaggio o se magari Maria lo dirà nell’ultima parte della puntata, che andrà in onda su Italia 1. Oppure se lo ha dedotto il pubblico presente alla registrazione. Certo è che Maria non ha replicato a Lorella. E la reazione di Enula ha parlato chiaro: non voleva affrontare la questione.

Tutto è avvenuto durante l’esibizione di Alessandro per la conferma della maglia. Durante la coreografia ha interagito con Enula sia all’inizio sia nel mezzo, quando l’ha colta di sorpresa e l’ha baciata. Era chiaro che Enula non si aspettasse il bacio, così come tutti in studio. Non a caso poco dopo hanno inquadrato Tommaso al banco ed era visibilmente stupito e meravigliato. Non sono mancate risate e sorrisi tra i ragazzi, così come gli applausi. Enula, seppure spiazzata dal gesto, non ha potuto reagire lì per lì. Anche perché altrimenti avrebbe rovinato l’esibizione di Alessandro.

Sembrava tutto finito dopo l’esibizione, ma poco dopo Lorella Cuccarini è tornata sul bacio tra Enula e Alessandro. Dopo aver dato il suo giudizio, positivo, sull’esibizione, l’insegnante ha fatto notare proprio questo gesto del ballerino. E quindi ha detto: “C’è stato pure un bacio che ci dice qualcosa, Maria? Io non lo so. Mi appassiono anche alle storie d’amore che nascono all’interno della scuola”. Mentre Lorella pronunciava queste parole, la regia è andata subito sul primo piano di Enula che sembrava un po’ infastidita dalla situazione.

Enula ha guardato Maria, che forse le ha fatto una domanda. Nel daytime si è visto solo il primo piano su Enula, che ha scosso la testa a un certo punto. Forse ha indicato alla conduttrice di non volerne parlare? Non è sembrata di sicuro felice di tutto questo, anzi. Non resta che attendere le prossime puntate del daytime di Amici per scoprire se il bacio a sorpresa di Alessandro avrà delle ripercussioni sul loro rapporto. O se invece le ha dato fastidio solo l’osservazione dell’insegnante. Anche perché i loro baci erano già andati in onda…

