Amici 20, arriva il bacio tra Enula e Alessandro: nuova coppia in casetta

Bacio tra Enula e Alessandro ad Amici 20! Si è formata una nuova coppia in casetta, ed era nell’aria. Gli amori fioriscono come fosse primavera tra gli allievi della scuola di Maria De Filippi e siamo giunti così alla quarta coppia. Enula e Alessandro Cavallo si sono avvicinati da un po’ a dire il vero, si sono studiati e si sono trovati. Che tra loro ci fosse un’intesa speciale era chiaro ormai, ma non sembrava così certo che Enula volesse lasciarsi andare. Quando c’era di mezzo Esa, infatti, la cantante aveva detto di non volersi sbilanciare più di tanto ad Amici. Con Alessandro invece qualcosa è cambiato, anzi pare che per lui Enula stia provando qualcosa di molto forte.

Da settimane ormai nei daytime Alessandro ed Enula passavano molto tempo insieme, apparivano complici e affiatati. “Non guardarmi così”, ha detto il ballerino alla cantante in uno dei loro momenti in veranda da soli. Enula avrebbe detto ad Alessandro di non sapere come sia possibile provare qualcosa di così forte in poco tempo. Questo almeno ha confidato lui a Giulia, anche lei in una relazione di alti e bassi nella scuola. Alessandro ha anche dedicato una canzone a Enula: “Questa ti fa innamorare adesso”. E hanno ascoltato a letto insieme l’inedito di Enula, abbracciati e occhi negli occhi.

Alessandro ha detto delle bellissime parole di Enula anche come artista, oltre che come persona. E le ha sussurrato: “Io a te ci tengo”. Enula ha continuato a dire di non sapersi spiegare questa forte intesa con il ballerino, ma poi pare abbia cambiato atteggiamento. A un certo punto infatti Alessandro si è allontanato da lei, confidando a Sangiovanni – che oggi era sul punto di abbandonare – di non riuscire a convivere con il fatto che Enula dica prima delle cose e poi ne faccia altre. Questa spaccatura fra i due però è servita a portarli al bacio!

Enula e Alessandro di Amici si sono ritrovati a chiacchierare sul divano e a confrontarsi. Il ballerino non ha nascosto il suo disappunto sull’indecisione di Enula. Lei si è arrabbiata, ma alla fine lui è riuscito a tranquillizzarla. E quindi avviandosi verso le camere per andare a dormire è successo: Enula e Alessandro si sono baciati ad Amici 20. In piedi contro un muro, un po’ come i versi della poesia I ragazzi che si amano di Jacques Prevert.