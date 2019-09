Ambra Lombardo seno rifatto, arriva conferma con foto di Signoretti

Ambra Lombardo ha deciso di rifarsi il seno davvero, la conferma è arrivata da Signoretti

Ora lo ha fatto davvero: Ambra Lombardo ha deciso di “gonfiare” il seno. Ne aveva parlato già in passato e adesso ha trovato il coraggio per sottoporsi all’intervento di chirurgia estetica: la notizia è stata data da Riccardo Signoretti, direttore della rivista Nuovo, che sa veramente tutto sia di Kikò Nalli sia di Ambra Lombardo. Non è infatti la prima volta che parla di loro. Dopo aver chiuso definitivamente col suo ex (la storia con Kikò è durata da Natale a Santo Stefano), ha deciso di fare questo importante cambiamento, che non è stato accolto con entusiasmo dai suoi fan: per loro è bellissima così com’è, senza troppi ritocchini.

Esclusiva Nuovo: Signoretti mostra le foto di Ambra Lombardo prima dell’operazione

Riccardo Signoretti, dopo aver annunciato per primo la fine della storia di Ambra e Kikò, adesso ha lanciato un’altra bomba su Instagram: “Archiviata la relazione con Kikò Nalli, la professoressa Ambra Lombardo vuole un seno più grande. In esclusiva sul settimanale Nuovo, le foto nello studio del @proflorenzetti che la opererà. Un altro scoop da non perdere”. Una prima foto è stata pubblicata direttamente da Signoretti su Instagram mentre troverete le altre sul nuovo numero di Nuovo.

Ambra e Kikò dopo la rottura, ecco cosa è successo

Oltre ad aver deciso di rifarsi il seno, dopo la rottura con Kikò, Ambra è anche ritornata a fare l’insegnante. Cos’ha invece fatto l’hairstylist una volta che ha messo fine alla sua storia d’amore? Ha avuto un lungo sfogo con cui ha chiarito alcune situazioni lasciate in sospeso. Dal mondo del Grande Fratello, sappiamo anche che c’è stata un’altra notizia che ha interessato parecchio… Daniele Dal Moro ha lanciato una frecciatina a Irama!