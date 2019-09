Grande Fratello, Daniele Dal Moro frecciatina a Irama: “Io sono molto più bello”

Gf news, Daniele Dal Moro continua a parlare di Irama e risponde senza problemi a una domanda su di lui

Sì, Daniele Dal Moro è ritornato a parlare di Irama, il rapper di Amici che ha fatto ballare tutta l’Italia col tormentone Arrogante. I follower dell’ex gieffino gli pongono sovente delle domande su Irama e lui ogni tanto le elude, altre volte invece risponde senza freni. Questa volta lo ha fatto senza peli sulla lingua: ha detto precisamente cosa pensa di lui, lasciandosi andare a uno slancio di vanità. Irama ha scritto La ragazza dal cuore di latta ispirandosi alla storia di Martina Nasoni e in molti pensano che tra i due ci sia stata una relazione segreta… Martina non ha mai voluto approfondire la faccenda.

Daniele Dal Moro e Irama, eccesso di vanità: ecco cos’ha detto l’ex gieffino sul rapper di Amici

Daniele del Gf ha parlato in questi termini di Irama durante le sue ultime Instagram stories: “Bravo cantante. L’amore è cieco. Ma io sono molto più bello”. Pochi giorni fa Irama aveva sorpreso lasciandosi andare a uno sfogo che aveva fatto preoccupare tutti e adesso certamente non risponderà alla frecciatina di Daniele Dal Moro. Ha altre canzoni da scrivere belle come La ragazza dal cuore di latta!

Ultime notizie Grande Fratello: Daniele parla d’amore e di segreti che non vuole confessare

Sempre su Instagram, Daniele ha parlato d’amore: “Sono disposto a mettere in discussione l’amore”. Poi ha spiegato cosa cambierebbe della propria vita e se ha dei segreti inconfessabili: “Mi sono pentito di alcune cose. Ma non si può tornare indietro e non esiste la gomma per cancellare. Quindi vado avanti. Non ho segreti. Ho solo delle ferite che, se le raccontassi a qualcuno, non gioverebbero a quella persona in nessun modo. Quindi me le tengo per me”.