Kikò Nalli furioso: “Parlate senza sapere, basta str…ate!”

Kikò e Ambra news: l’hairstylist si lascia andare a un lungo sfogo, le sue parole non passano inosservate

Guai a criticare la sua (ex) storia con Ambra Lombardo o le sue nuove magliette “Vivila, punto”… Kiko Nalli scatta come una molla! Non è la prima volta che l’hairstylist risponde agli attacchi dei detrattori o di chi non capisce come mai lui e Ambra abbiano deciso di mandare all’aria la loro relazione. Questa volta ha voluto mettere un punto su tutto quello che gli sta accadendo nell’ultimo periodo. Ha consigliato vivamente di non pensare troppo a quello che gli è successo e di interessarsi a cose più serie, senza dare speranze ai suoi fan, che vorrebbero rivederlo presto assieme alla Lombardo.

Grande Fratello news, le parole di Kikò Nalli e il consiglio a tutti i suoi follower: basta pensare a cose futili

Dopo il duro sfogo avvenuto nella notte, Kikò Nalli ha dovuto rispondere a questa critica su Instagram: “Possibile che non accettate le critiche? Ma prima diventate pubblici, poi non accettate nulla di negativo e dite parolacce, ma basta!”; lui ha detto quanto segue: “Parli senza sapere. Mi sono stati fatti insulti non belli. E dire stron…to semplicemente a chi mi insulta pesantemente, credo sia particolarmente educato. E poi mi vieni a fare tu la paternale. Difronte a un mondo così contorto e pieno di cose non belle, ti preoccupi di giudicare me? Pensa alle cose importanti e non alle str…ate!”.

Storia al capolinea fra Ambra e Kikò, cosa fanno oggi?

Sappiamo con certezza che ormai le strade di Kikò e Ambra del Grande Fratello Vip si sono divise: lei è persino ritornata a fare l’insegnante, lasciando senza parole i suoi seguaci. Ci sarà presto un chiarimento o magari un confronto in qualsivoglia programma televisivo? I loro fan vogliono sapere quanto prima i dettagli della fine del loro amore.