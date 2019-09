Kikò Nalli sfogo nella notte su rottura con Ambra: “Devi rispettare”

Kikò Nalli e Ambra Lombardo, la storia è finita e lui si sfoga su Instagram

Kikò e Ambra si sono lasciati davvero. Formavano una delle coppie del Grande Fratello sulle quali i telespettatori avevano scommesso di più (a differenza di quella composta da Martina e Daniele). Credevano che, per via della maturità di entrambi, sarebbero duranti da qui a cent’anni, ma le cose non vanno sempre come si vorrebbe e hanno capito che è meglio dividere le proprie strade. Anche se non tutto è stato rivelato. Nel cuore della notte, Kikò Nalli ha deciso di aggiungere qualcosa in più su quello che sappiamo della rottura con Ambra Lombardo. E ha spazzato via ogni dubbio: la relazione è finita davvero!

Ambra e Kikò, cosa sta succedendo nelle ultime ore? “Tirare le somme”

Dopo aver appreso lo scoop di Riccardo Signoretti sulla rottura di Ambra e Kikò, adesso l’hairstylist ha voluto dare la buonanotte ai suoi fan parlando di quello che gli sta succedendo nelle ultime ore: “Ciao a tutti. Ci sono dei momenti in cui non è che non vuoi parlare o non vuoi rispondere, ma devi riflettere, rispettare e devi essere rispettato. Non ho voglia di parlare, ho voglia di tirare le somme di tante cose”. Signoretti aveva lanciato anche il gossip sul nuovo fidanzato di Taylor Mega (e lei gli ha risposto senza nascondere nulla).

L’ultimo messaggio di Ambra Lombardo

Nonostante abbia deciso di chiudere con Ambra, Kikò non ha perso il sorriso: “Ah, dimenticavo… sono serenissimo. Daje!”. Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli sulla fine della storia e, questa notte, Ambra Lombardo ha scritto il seguente messaggio: “Bisognerebbe imparare ad ascoltare col cuore, a guardare con la mente, a sentire a pelle, a tastare a naso, ad odorare a vista e a usare tutti i sensi. Ma, più di tutti, il buon senso!”. Cos’altro scopriremo sui due?