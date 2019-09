Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono lasciati: ecco il motivo

Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono lasciati: spunta la motivazione

Kikò Nalli e Ambra Lombardo pare che abbiano messo fine alla loro relazione. I due si sono conosciuti durante l’ultima edizione del Grande Fratello, ma la loro storia d’amore aveva preso vita solamente a reality concluso. Nella Casa, infatti, si era notato che i due erano molto attratti ma ciò che li frenava era il fatto che la Lombardo fosse fidanzata. Poi quando la professoressa è uscita dallo show di Cinecittà, le cose sono cambiate. Kikò si era lasciato andare ed aveva confessato che si era innamorato di lei. Ambra, pur essendo fuori, aveva fatto lo stesso ed era corsa ad incontrare il famoso parrucchiere. Dinnanzi alle telecamere del Grande Fratello, i due si erano riabbracciati e si erano scambiati un dolce bacio dimostrando di essere legati da un sentimento vero.

Kikò e Ambra un amore giunto al capolinea proprio quando tutto sembrava andar bene

La loro storia d’amore era così iniziata anche seppur con qualche polemica. Inizialmente, infatti, i figli del parrucchiere non sembravano accettare che il loro papà avesse trovato un nuovo amore. Poi però le cose erano cambiate. Kikò Nalli dopo esser uscito dalla casa, aveva riabbracciato Ambra Lombardo e si era potuto finalmente chiarire anche con i suoi figli. Tra i due tutto sembrava andar bene ma ieri Riccardo Signoretti ha lanciato una vera e propria bomba. Il direttore di Nuovo pubblicando un’esclusiva, tratta dal nuovo numero del suo magazine, ha annunciato che la storia d’amore tra la bella professoressa e l’ex marito di Tina Cipollari è giunta al capolinea. Oggi grazie a Fanpage però possiamo scoprirne le motivazioni.

Ambra Lombardo rivela perché è finita con Kikò Nalli

Pare infatti che a mettere la parola ‘fine’ sia stata Ambra Lombardo che nell’intervista rilasciata al settimanale ha dichiarato: “Lui non mi dimostra amore! Mi chiede di portare pazienza e di aspettarlo dandogli il tempo di riorganizzarsi dopo la fine del suo matrimonio. Però poi bisogna passare dalle parole ai fatti, perché di telefonate ce ne siamo fatte abbastanza. In questi tre mesi ho raggiunto più io lui a Roma che viceversa. Ogni volta però a Roma non eravamo mai soli. C’era sempre la sua famiglia e io non mi sentivo libera perché c’erano altre priorità, come è normale che sia”.