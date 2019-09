Ambra e Kikò si sono lasciati? Signoretti parla di rottura

Rottura Ambra-Kikò: l’amore non è continuato? Riccardo Signoretti lancia la bomba

Qual è la verità sul rapporto di Kikò Nalli e Ambra Lombardo? Fino a pochissimo tempo fa, sembrava proprio che tutto andasse per il verso giusto, ma adesso – questione di minuti – Riccardo Signoretti ha pubblicato un’esclusiva di Nuovo sul suo profilo Instagram che ha spiazzato tutti. Sì, il famoso direttore ha fatto ben intendere che non ci potrà essere più nessun tipo di futuro fra Ambra e Kikò del Gf. Il motivo? Lui non sarebbe più capace di dimostrarle quello che prova per lei. Un fulmine a ciel sereno, soprattutto per i loro fan, che recentemente li hanno visti insieme e sembravano davvero affiatati.

Signoretti svela l’esclusiva di Nuovo: Kikò e Ambra si sono lasciati?

Si può parlare davvero di amore al capolinea? Pochissimo tempo fa, Ambra Lombardo aveva fatto un gesto speciale per i figli di Kikò Nalli, e adesso apprendiamo una notizia che ci lascia alquanto perplessi. Ecco cos’ha scritto Signoretti su Instagram con tanto di foto: “Anteprima esclusiva. Intervista di Nuovo alla Lombardo. Ambra e Kikò, l’addio: ‘Lui non mi dimostra amore'”. Cosa non sappiamo davvero della coppia? Troverete la rivista in edicola giovedì 12 settembre.

Ambra e Kikò news, ecco cosa c’è da sapere sulla coppia

Non è poi passato così tanto tempo da quando Kikò Nalli difendeva a spada tratta la sua relazione con Ambra Lombardo: ha fatto veramente di tutto per lei! Sicuramente questa presunta rottura verrà presto chiarita non solo con l’intervista della presentatrice e modella, ma anche nei programmi pomeridiani di Barbara d’Urso: nella vecchia stagione, Kikò aveva avuto un duro scontro proprio con Signoretti… Ce ne sarà un altro a breve? Qual è la verità sulla storia d’amore dei due protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello?