Kiko innamorato: “Ambra? Ecco cosa ha fatto per i miei figli”

Kiko Nalli svela il rapporto tra i suoi figli e la fidanzata Ambra Lombardo

In barba a critiche e malelingue, continua a gonfie vele la storia d’amore tra Chicco Nalli e Ambra Lombardo. Dopo la fine del Grande Fratello, l’hair stilyst e la professoressa di lettere sono diventati ancora più uniti e complici. E in questi mesi stanno portando avanti con coraggio e determinazione un rapporto a distanza: lei vive a Milano, dove è arrivata dalla Sicilia qualche anno fa, lui si divide tra Roma e Sabaudia, la sua città natale. Nelle ultime settimane Ambra ha stretto un ottimo rapporto pure con Francesco, Gianluca e Mattias, i tre figli che Kiko ha avuto dall’ex moglie Tina Cipollari. Durante la messa in onda del reality show uno dei ragazzi aveva messo in dubbio la credibilità della Lombardo ma dopo il primo incontro ha repentinamente cambiato idea.

Cosa ha fatto Ambra Lombardo per i figli di Chicco Nalli

“Ambra ha messo i miei figli al primo posto sin da subito. Anche perché lei è professoressa di lettere perciò ci sa fare con i ragazzi. Anzi, le dirò che ultimamente erano anni che non andavo alle giostre e invece lei ha preso i miei figli, quelli più piccoli, e ha fatto divertire pure me”, ha raccontato l’ex marito di Tina Cipollari al settimanale Lei. “Poi gli ha raccontato anche delle favole, delle storie interessanti, degli aneddoti su Ulisse. Questi racconti ai ragazzi rimangono impressi. Restano imbambolati, perché loro sono attratti dalla storia”, ha confidato Chicco Nalli. L’esperto di bellezza ha aggiunto: “Ambra è quasi una geisha. È fantastica, mi riempe davvero di serenità. Quello che a me serviva. Mi dà tranquillità stare con lei”.

Ambra Lombardo non ha ancora incontrato Tina Cipollari

Se Ambra Lombardo ha già stretto un buon rapporto con i figli di Chicco Nalli, diversa è la situazione con Tina Cipollari. Le due non si sono ancora incontrate: all’ultimo compleanno di Kiko, festeggiato sul litorale di Sabaudia, l’opinionista di Uomini e Donne non era presente. Al momento, però, non c’è fretta: Ambra ha già assicurato che ci saranno altre occasioni per conoscere meglio la Vamp e spera di poter instaurare una buona amicizia.