Ambra Lombardo felice con Kiko: appello a Tina Cipollari

Ultime news su Ambra Lombardo, Chicco Nalli e Tina Cipollari

Dopo la fine del Grande Fratello 16 prosegue a ritmo spedito la relazione tra Chicco Nalli e Ambra Lombardo. In barba a critiche e malelingue la coppia è sempre più complice e affiatata. Nelle scorse settimane la Professoressa è approdata a Sabaudia, città natale di Kiko, dove ha conosciuto tutta la famiglia Nalli. Dalla mamma al fratello dell’hair styilist, senza dimenticare i tre figli dell’esperto di bellezza. Figli, e in particolare il secondogenito Francesco, che si erano inizialmente opposti al legame tra il padre e l’insegnante ma che hanno poi cambiato idea una volta conosciuta Ambra. Quest’ultima ha dunque incontrato tutti eccetto Tina Cipollari, la temuta ex moglie di Chicco. E per questo tramite le pagine del settimanale Di Più la 33enne ha voluto lanciare un messaggio positivo nei confronti dell’opinionista di Uomini e Donne.

Le ultime parole di Ambra Lombardo su Tina Cipollari

“Non ho ancora conosciuto Tina però vorrei che sapesse una cosa: è una donna che stimo, di temperamento e soprattutto so che è una ottima madre. Un giorno spero che diventeremo buone amiche“, ha sottolineato Ambra Lombardo alla rivista edita da Cairo Editore. L’ex gieffina fa sul serio con l’ex coinquilino e nonostante la distanza geografica – lui abita a Roma mentre lei a Milano – spera di costruire qualcosa di importante che possa poi portare ad una felice famiglia allargata.

Ambra Lombardo è tornata a sorridere grazie a Chicco

Grazie a Chicco Nalli la siciliana ha finalmente ritrovato la felicità dopo un periodo non facile: per quasi cinque anni Ambra è stata vittima di violenze fisiche e psicologiche. “In Kiko ho trovato una sensibilità che mi mancava. Ho ritrovato le coccole perdute. Di lui mi hanno colpito la sua grandissima delicatezza e la sua dolcezza”, ha assicurato la Lombardo.